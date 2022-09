Massnahmen Steigende Gesundheitskosten: So will der Bundesrat Gegensteuer geben Bessere Koordination, günstigerer Zugang zu Medikamenten und die elektronische Übermittlung der Rechnungen: Mit diesen Massnahmen möchte der Bundesrat das Kostenwachstum im Gesundheitswesen in den Griff bekommen. Ob das funktioniert, bleibt fraglich.

Mit einem Bündel an Massnahmen möchte der Bundesrat die Kosten im Gesundheitswesen in den Griff bekommen. Benjamin Manser

Die Gesundheitskosten sind in den letzten Jahren in der Schweiz stetig gestiegen und mit ihr die Prämienbelastung für die Haushalte. Diesen Herbst dürfte der Bund an manchen Orten einen Prämienanstieg von 10 Prozent bekannt geben müssen. Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat am Mittwoch das zweite Massnahmenpaket zur Kostendämpfung verabschiedet.

Ziel sei es, die medizinische Versorgung und das Kostenwachstum im Gesundheitswesen zu verbessern, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Ansetzen möchte die Landesregierung bei medizinisch nicht begründeten Leistungen und strukturellen Doppelspurigkeiten.

Medizinische Betreuung aus einer Hand

Konkret sieht das Paket vor, Netzwerke zur koordinierten Versorgung zu fördern. Die Idee: Gesundheitsfachpersonen aus unterschiedlichen Berufen schliessen sich zusammen und bieten medizinische Betreuung «aus einer Hand» an. Dadurch wird die Koordination über die ganze Versorgungskette verbessert. Auf diese Weise werden alle vom Versorgungsnetz erbrachten Leistungen als ein einziger Leistungserbringer gegenüber den Versicherern abgerechnet.

Sichern möchte der Bundesrat auch einen raschen und möglichst kostengünstigen Zugang zu innovativen, teuren Medikamenten. Dazu soll die bereits bestehende Praxis von Vereinbarungen mit Pharmaunternehmen auf Gesetzesstufe gefestigt werden. Die Konzerne erstatten bei der Umsetzung dieser Preismodelle einen Teil des Preises oder der entstehenden Kosten an die Versicherer zurück. Dank dieser Massnahme sind Medikamente rasch zugänglich. Gleichzeitig sollen nach Ansicht des Bundesrates die Kosten gedämpft werden.

Rechnung elektronisch übermitteln

Ermöglicht werden sollen aber auch vertrauliche Preismodelle. Diese sind in bestimmten Fällen wichtig, um den raschen und möglichst kostengünstigen Zugang zu überlebenswichtigen, hochpreisigen Arzneimitteln zu gewährleisten. Das BAG verweist dabei auch auf Erfahrungen aus dem Ausland. Dort sei nur dank der vertraulichen Umsetzung hohe Rückerstattungen erzielt und wirtschaftliche Preise festgelegt worden.

Als weitere Massnahme möchte der Bundesrat sämtliche Leistungserbringer im stationären und im ambulanten Bereich verpflichten, ihre Rechnungen künftig in elektronischer Form zu übermitteln. Die genaue Ausgestaltung der elektronischen Übermittlung soll an die Tarifpartner übertragen werden. Bedingung ist aber, dass die versicherte Person die Rechnungen kostenlos in Papierform erhält.