Gesundheit Mysteriöser Ausbruch von Hepatitis bleibt ungeklärt – Bund hat aber einen Verdacht Anfang 2021 haben sich die Hepatitis-E-Fälle in der Schweiz ungewöhnlich gehäuft. Trotz eingehender Untersuchung konnte der Bund die Infektionsquelle nicht identifizieren. Hinweise deuten jedoch auf kontaminiertes Schweinefleisch hin.

Viele Schweine tragen das HEV in sich. (Symbolbild) Keystone

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) registrierte von Januar bis Mai 2021 schweizweit 105 Fälle von Hepatitis E. Das sind fast drei Mal so viele wie im gleichen Zeitraum der Vorjahre. Das Hepatitis-E-Virus (HEV) ist weltweit verbreitet und eine der Hauptursachen für akute Virushepatitis. Es steht auf der Liste der meldepflichtigen Krankheiten. Aus diesem Grund nahm das BAG den jüngsten Ausbruch unter die Lupe.

Nun zeigt sich: Trotz eingehender Lebensmittelanalysen und der systematischen Befragung der Betroffenen liess sich nicht definitiv feststellen, was den Ausbruch verursacht hat. Das gab das BAG am Montag in seinem Bulletin bekannt.

Ungenügend gekochtes Schweinefleisch

Allerdings ergaben die Untersuchungen, dass die Infektionen durch einen HEV-Subtyp verursacht wurden, der in der Schweizer Schweinepopulation vorherrscht. Das BAG vermutet, dass Leberwürste und rohe Schweinelebern möglicherweise eine Rolle gespielt haben.

Das kommt nicht überraschend. Rohes oder zu wenig gekochtes Schweinefleisch gilt als häufigste Infektionsquelle. Während Infektionen in Asien und Afrika vor allem über kontaminiertes Wasser geschehen, übertragt sich das HEV in Industrieländern direkt vom Tier auf den Menschen.

Fälle eher in ländlichen Gebieten

Erschwerend kommt hinzu, dass 90 Prozent der Infektionen hierzulande symptomlos verlaufen und die meisten ohne Behandlung ausheilen. Beim vorliegenden Ausbruch zeigten sich gemäss BAG drei verschiedene Cluster – also molekulargenetisch zusammenhängende Fälle. Männer waren stärker betroffen als Frauen und die Fälle konzentrierten sich eher auf nicht urbane Gebiete.

Das BAG empfiehlt deshalb immunsupprimierten Personen, Senioren, Schwangeren und Kinder auf rohe oder ungenügend gekochte Schwein- oder Wildschweinefleischerzeugnisse zu verzichten. «Um eine mögliche Übertragung von Hepatitis E über Fleischprodukte zu verhindern, empfiehlt es sich, Fleischprodukte vor dem Verzehr vollständig durchzugaren.», heisst es weiter.