Gesundheit Innovative Pilotprojekte: So möchte der Bundesrat den Kostenanstieg bremsen Der Plan des Bundesrates ist klar: Der Anstieg der Gesundheitskosten soll gedämpft werden. Nun präsentiert er weitere Vorschläge. Dabei setzt er auf innovative Pilotprojekte.

Angesichts steigender Gesundheitskosten ist guter Rat teuer. Abhilfe schaffen sollen nun Pilotprojekte. Benjamin Manser

Einige Massnahmen hatte der Bund bereits auf Anfang Jahr eingeführt. Nun legt der Bundesrat nach. Am Freitag hat er einen Strauss an Vorschlägen vorgestellt. Zentrales Element ist ein sogenannter Experimentierartikel. Die Idee: Kantone und Tarifpartner sollen innovative Pilotprojekte durchführen, um das Kostenwachstum zu bremsen, die Qualität im Gesundheitswesen zu stärken und die Digitalisierung zu fördern, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Mitteilung schreibt.

Dafür dürfen sie auch von den gesetzlichen Regeln abweichen. Gemäss Bundesrat sind Projekte bei der koordinierten Versorgung denkbar. Bedingung ist jedoch, dass sie thematisch, zeitlich und räumlich eingegrenzt sind. Auch darf kein Versicherter zur Teilnahme gezwungen werden.

Auch möchte der Bundesrat Leistungserbringer und Versicherer verpflichten, ihm und den Kantonen kostenlos Daten zu liefern, falls diese für die Genehmigung der Tarife im ambulanten Bereich benötigt werden. Die Vorschläge gehen nun bei den interessierten Kreisen in die Vernehmlassung. Die neuen Massnahmen sollen bereits ab nächstem Jahr gelten.

Sie sind Teil eines Pakets, mit dem der Bundesrat die Gesundheitskosten dämpfen möchte. Das Parlament hatte die Revision des Krankenversicherungsgesetzes in der letzten Sommersession verabschiedet. Allerdings hat er umstrittene Elemente aus der Vorlage entfernt. (rwa)