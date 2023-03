Gesundheit Initiative will Dialog anstossen, um Medikamentenmangel anzugehen In der Schweiz fehlen verschiedene Medikamente. Eine breite Allianz sieht Handlungsbedarf und hat eine Volksinitiative lanciert. Ab kommender Woche werden in Apotheken, Drogerien und Arztpraxen Unterschriften gesammelt.

Enea Martinelli, Vizepräsident Pharmasuisse (rechts) und Andreas Faller Rechtsanwalt und Berater im Gesundheitswesen, informieren vor den Medien über die Volksinitiative. Keystone

Die Engpässe bei den Medikamenten haben sich verschärft. Es mangelt beispielsweise an Antibiotika oder an fiebersenkenden Sirupen für Kinder. Aktuell fehlen in der Schweiz rund 1000 Arzneien – viele davon aus dem Ausland. Die Gründe für das weltweite Problem sind vielfältig. Der Bund stuft die Situation als problematisch ein und hat eine Taskforce gebildet. Zudem werden gewisse Arzneimittel nur noch in Teilmengen abgegeben.

«Der Medikamentenmangel ist in der Bevölkerung mit voller Härte angekommen», sagte denn auch Babette Sigg vom Schweizerischen Konsumentenforum (KF) am Freitag vor den Medien. Sie ist Teil eines 23-köpfigen Initiativkomitees, das gegen den Medikamentenmangel vorgehen will. Insgesamt 16 Verbände und Organisationen haben die Volksinitiative «Ja zur medizinischen Versorgungssicherheit» lanciert.

Dazu zählen etwa Ärztinnen, Apotheker, Drogisten, die Pharmaindustrie und Forschende. Oder wie Andreas Faller sagte: «ein breites Netzwerk aus dem Gesundheitswesen.» Laut dem Rechtsanwalt werden ab kommendem Dienstag in über 3000 Apotheken, Drogerien, Arztpraxen und weiteren Unternehmen Unterschriften gesammelt. Dies zeige, wie tief die Initiative vernetzt sei und dass es sich nicht einfach um eine «Pharma-Initiative» handle.

Mehr Verantwortung für den Bund

Die Initiative will, dass die Kompetenz für die Versorgung künftig beim Bund liegt. «Heute sind die Kantone zuständig», sagte Enea Martinelli, unter anderem Vizepräsident des Schweizerischen Apothekerverbands (Pharmasuisse). Aber sie könnten das Problem nicht lösen, weil der Bund die Rahmenbedingungen vorgebe. Man spiele sich den Ball ständig gegenseitig zu. Für das Komitee ist daher klar, dass eine bestmögliche Versorgung aus einer Hand umgesetzt werden muss.

Ausserdem soll der Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort Schweiz gestärkt werden – beispielsweise in dem die Produktionskapazität für besonders wichtige Medikamente in der Schweiz erhalten und gefördert wird. Zudem braucht es laut Komitee zuverlässige Lieferketten. Und die Initiative will eine Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung, Industrie und Leistungserbringern schaffen. «Keiner kann es alleine», sagte Faller.

Man wisse, dass eine Initiative Zeit brauche. Die Initianten wollen daher mit ihrem Anliegen einen Dialog eröffnen und eine Diskussion anstossen. «Jeder, der einen Beitrag leisten kann, ist willkommen», sagte der Faller. Zudem solle die Sensibilisierung vorangetrieben werden. «Damit allen klar wird, dass hier etwas getan werden muss.» (abi)