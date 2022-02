Gesellschaft Obdachlosigkeit: Behörden fehlt eine klare Strategie In der Schweiz gibt es rund 2200 Obdachlose. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie. Ihr Fazit: Die Behörden anerkennen zwar ihre Verantwortung. Allerdings fehlt eine klare Strategie.

Wie viele Menschen obdachlos sind, weiss hierzulande niemand. Nun gibt es erste Schätzungen. Keystone

Das Phänomen der Obdachlosigkeit ist in der Schweiz bislang wenig erforscht. So gibt es keine verlässlichen Daten darüber, wie viele Menschen hierzulande über keinen festen Wohnsitz verfügen und im öffentlichen Raum, im Freien oder in Notunterkünften übernachten. Etwas Licht ins Dunkel bringt nun eine am Donnerstag publizierte Studie im Auftrag des Bundes, welche die Gemeinden befragt hat.

Das Fazit der Autoren: In der Schweiz sind schätzungsweise 2200 Menschen von Obdachlosigkeit betroffen, wie das Bundesamt für Wohnungswesen in einer Mitteilung schreibt. Zusätzlich sind 8000 Personen von Wohnungsverlust bedroht – also auf dem Weg in die Obdachlosigkeit abzurutschen.

Schulden, Konsum und Drogen

Gemäss Studie sind Städte und Agglomerationen am meisten von dem Phänomen betroffen. Die häufigsten Gründe für die Obdachlosigkeit sind Probleme mit Schulden, Konsum oder Drogen. Auch soziale und migrationsbedingte Ursachen spielen eine Rolle, warum jemand seinen festen Wohnsitz verliert.

Für die Studienautoren ist klar: Bei der Obdachlosigkeit gibt es Handlungsbedarf. Zwar würden Kantone und Gemeinden die staatliche Verantwortung anerkennen, um Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Allerdings hapere es bei der Umsetzung. Je nach Kanton und Gemeinde sei die Ausgestaltung unterschiedlich.

Ein weitere Hürde: Gemäss Studie stehen die Massnahmen oft in Zusammenhang mit der Sozial- und Nothilfe. Das setze voraus, dass die betroffene Person bei der Sozialhilfe gemeldet sei. Wenig verbreitet sei dagegen ein umfassendes Gesamthilfesystem. Genau hier müssten die Kantone und Gemeinden ansetzen. Es brauche eine Strategie der Wohnraumversorgung und Massnahmen, um Menschen Zugang zu Wohnraum zu gewähren. Auch schlägt die Studie vor, ein Monitoring zur Obdachlosigkeit aufzubauen. (rwa)