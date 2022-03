GESELLSCHAFT Nationalrat beharrt auf Verbot von Kinderehen Ehen mit Minderjährigen sollen in jedem Fall für ungültig erklärt werden. An dieser Forderung möchte der Nationalrat festhalten. Trotzdem dürfte das Anliegen scheitern.

Trotz eines Verbots ist die Kinderheirat in Indien noch immer verbreitet. Keystone

In Indien, Syrien oder im Irak kommt es immer wieder vor, dass Kinder zwangsverheiratet werden – vor allem Mädchen. Nach heutigem Gesetz wird die Ehe mit einem minderjährigen Ehegatten in der Schweiz annulliert, es sei denn, «die Weiterführung der Ehe entspricht den überwiegenden Interessen dieses Ehegatten». Wenn also eine 16-jährige junge Frau im Ausland verheiratet wurde und schwanger wird, kann es im Interesse des Mädchens liegen, die Ehe nicht zu annullieren.

Dieses Ermessen des Richters öffne Tür und Tor zu Problemen, findet der Nationalrat. Er hat am Dienstag einer parlamentarischen Initiative Folge gegeben. Nach Ansicht der Mehrheit wird die Ehe mit dem Erreichen der Volljährigkeit des damals minderjährigen Ehegatten oftmals «geheilt», also für gültig erklärt.

Der Nationalrat will diese Gesetzeslücke deshalb schliessen. Die Ehe mit Minderjährigen soll in jedem Fall für ungültig erklärt werden. Kinderehen sollen nicht länger stillschweigend geduldet werden. Mit dem Entscheid doppelt der Nationalrat nach. Er hatte bereits im Sommer 2020 einer Motion mit dieser Forderung zugestimmt.

Ständerat war bislang skeptisch

Nun liegt der Ball beim Ständerat. Dieser hatte sich in der Vergangenheit skeptisch gezeigt über ein Verbot von Kinderehen. So stellte sich die zuständige Rechtskommission gegen die parlamentarische Initiative.

Der Bundesrat lehnt ein generelles Verbot von Kinderehen ab. Allerdings ist er selbst auch gesetzgeberisch aktiv geworden. Minderjährige in einer Ehe sollen besser geschützt werden. Der Bundesrat schlägt deshalb vor, dass ein Ehepartner das Bündnis bis zum 25. Geburtstag annullieren kann. Heute ist das nur bis zum Erreichen der Volljährigkeit möglich. Ziel ist es, dass Betroffene mehr Zeit erhalten, um ihre Situation zu beurteilen und die notwendigen Schritte für eine Ungültigkeitserklärung der Ehe einleiten. (rwa)