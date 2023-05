Immer mehr Hate Crimes: So viele Angriffe auf Transpersonen wie noch nie

Im vergangenen Jahr sind in der Schweiz so viele Angriffe wie noch nie auf Transpersonen registriert worden. Und auch Diskriminierungs-Fälle von Schwulen und Lesben steigen weiter an. Die LGBTQ-Verbände rufen die Politik zum Handeln auf.