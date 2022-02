Gesellschaft Eizellenspende legalisieren: Bundesrat hält sich bedeckt Die Eizellenspende soll in der Schweiz legal werden. Das fordert die zuständige Kommission des Nationalrates. Der Bundesrat stellt sich nicht grundsätzlich dagegen, möchte aber zuerst eine Evaluation abwarten.

Die Eizellenspende soll nach Ansicht der nationalrätlichen Wissenschaftskommission auch in der Schweiz legal sein. (Symbolbild) Keystone

Heute ist die Eizellenspende in der Schweiz verboten. Aus Sicht der Wissenschaftskommission des Nationalrates führt das zu einer «inakzeptablen Ungleichbehandlung»: Ist nämlich der Mann unfruchtbar, kann ein Ehepaar eine Samenspende in der Schweiz in Anspruch nehmen. Anders sieht es aus, wenn der Unfruchtbarkeitsgrund bei der Frau liegt. In diesem Fall muss die Frau für eine Eizellenspende ins Ausland reisen.

Für die Kommission ist das unhaltbar. Es sei höchste Zeit die veraltete Regelung in eine zeitgemässe Lösung zu überführen, schreibt sie zur Begründung in ihrer Motion. Ausser der Schweiz kenne nur Deutschland ein Verbot. Die Kommission fordert mit ihrem Vorstoss nun, dass der Bundesrat eine gesetzliche Grundlage für die Legalisierung der Eizellenspende schafft.

Bundesrat hält sich bedeckt

Nur bedingte Rückendeckung erhält die Kommission nun vom Bundesrat. Zwar lehnt er die Forderung nicht grundsätzlich ab. Die Frage der Zulassung der Eizellenspende dürfe jedoch nicht isoliert betrachtet werden, mahnt er in seiner am Donnerstag publizierten Antwort auf den Vorstoss. Generell anerkenne er jedoch, dass das Ansinnen gründlich überprüft werden müsse.

Zuerst möchte der Bundesrat aber eine Evaluation des Fortpflanzungsmedizingesetzes abwarten. Erste Resultate würden nächstes Jahr erwartet. (rwa)