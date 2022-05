Gelder eingezogen 100 Millionen Franken: Ukraine soll in der Schweiz beschlagnahmtes Geld zurückerhalten Es geht um das Vermögen von Juri Iwanjuschtschenko, eines Vertrauten des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Der Bundesrat hat ein Verfahren eingeleitet, um die seit 2014 gesperrten Gelder an die Ukraine zurückzugeben.

Ein Vermögen von 100 Millionen Franken, das ein enger Vertrauter des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch (Bild) in der Schweiz hortete, soll nun an die Ukraine zurückgehen. Keystone

Juri Iwanjuschtschenko, ein enger Vertrauter des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, hortete in der Schweiz ein Millionenvermögen. Dieses wurde 2014 nach der Amtsenthebung von Janukowitsch von den Schweizer Behörden gesperrt. Nun sollen die Gelder in der Höhe von 100 Millionen Franken an die Ukraine zurückgehen. Der Bundesrat hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, wie das Aussendepartement EDA am Mittwoch mitteilt.

Das Bundesverwaltungsgericht muss nun prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Einziehung erfüllt sind. Wenn dies der Fall ist, würden die Vermögenswerte an die Ukraine zurückgegeben, heisst es weiter.

Wenige Tage nach der Amtsenthebung von Viktor Janukowitsch im Februar 2014 hatte der Bundesrat angeordnet, allfällige Vermögenswerte des gestürzten Präsidenten und seines Umfelds in der Schweiz zu sperren. In den folgenden Monaten leitete die Ukraine Strafverfahren ein, um die in der Schweiz gesperrten Vermögenswerte einzuziehen. Sie reichte bei den Schweizer Behörden mehrere Rechtshilfeersuchen ein. Die Schweiz hat der Ukraine seither zahlreiche Dokumente und Beweismittel übermittelt.

Durch den Krieg ist es für die Ukraine schwieriger, das Geld einzuziehen

Mit dem Krieg hätten sich die Schwierigkeiten der Ukraine nun noch verstärkt, Vermögenswerte einzuziehen, heisst es in der Mitteilung. Die Schweiz wolle mit dem Verfahren die Ukraine unterstützen. Es gebe jedoch keinen Zusammenhang zu den Sanktionen, die nach dem Kriegsausbruch im Februar über Russland verhängt wurden. Auch nicht zur Forderung der SP, die Schweiz solle Gelder von russischen Oligarchen einziehen und an die Ukraine zurückgeben.

Das Einziehungsverfahren basiert auf dem Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen (SRVG). Dieses Gesetz ist nur in Ausnahmesituationen anwendbar. Es erlaubt die Einziehung von Vermögenswerten, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen. Insbesondere muss die Justiz des ausländischen Staates erfolglos versucht haben, diese Vermögenswerte einzuziehen.