Politikfinanzierung Bereits bei den nächsten Wahlen müssen grosse Spenden ausgewiesen werden Künftig müssen Parteien offenlegen, wer sie bei Wahlen und Kampagnen unterstützt. Bei einer Missachtung drohen happige Bussen.

Den Ausschlag zur jetzigen Regelung gab die Transparenz-Initiative. Keystone

In die Dunkelkammer der Politfinanzierung kommt ein bisschen Licht. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch eine Gesetzesänderung in Kraft gesetzt. Demnach müssen Parteien künftig Spenden von mehr als 15'000 Franken pro Person und Jahr offenlegen. Ähnliches gilt auch für Abstimmungs- und Wahlkämpfe. Sofern diese über 50'000 Franken kosten, müssen Einzelspenden über 15'000 Franken ausgewiesen werden. Da geht es auch um Zuwendungen für persönliche Wahlkämpfe. Eine weitere wichtige Änderung ist, dass anonyme Spenden und solche aus dem Ausland verboten sind.

Der Bundesrat hatte exakt diese Vorschläge in die Vernehmlassung geschickt. Sie waren dabei grossmehrheitlich auf positives Echo gestossen. Etwas Bauchweh macht einigen Beteiligten die Umsetzung. Der Bundesrat schlägt vor, dass diese durch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) überwacht werden soll. Deren abtretender Direktor, Michel Huissoud, hat im Vorfeld öffentlich Kritik geübt. Er glaubt, dass seine Behörde nicht die nötigen Kompetenzen erhalten würde. So seien Stichprobenkontrollen nur nach Zustimmung der betroffenen Parteien möglich. Eine wirksame Kontrolle sei mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Instrumenten nicht möglich.

Initianten wollen Betrag tiefer ansetzen

Die mahnenden Worte haben den Bundesrat nicht beeindruckt. Er setzt die EFK als Kontrollbehörde ein. Diese würde kontrollieren, «ob die Unterlagen fristgerecht und vollständig eingereicht wurden». Die Hauptverantwortung liege aber bei den politischen Akteurinnen und Akteuren, wie es in einer Mitteilung vom Bundesamt für Justiz heisst. Diese müssten «für die Vollständigkeit und Korrektheit der veröffentlichten Angaben und Dokumente» garantieren. Die EFK könne Stichprobenkontrollen durchführen «oder von den verpflichteten Akteurinnen und Akteuren verlangen, bei den Abklärungen mitzuwirken und die notwendigen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen».

Bei einem Verstoss gegen die Vorschriften droht eine Busse bis zu 40'000 Franken. Die Regeln gelten ab diesem Herbst. Wirksam werden sie aber erstmals für die National- und Ständeratswahlen im kommenden Jahr. «Das Kampagnenbudget sowie die in den 12 Monaten bis zu den Wahlen eingegangenen Zuwendungen von mehr als 15 000 Franken müssen der EFK spätestens 45 Tage vor dem Wahltermin gemeldet werden», so das Bundesamt für Justiz. Bei den Abstimmungen gelten die Regeln erstmals am 3. März 2024. Verpflichtet zur Transparenz bei allgemeinen Parteispenden werden nur Parteien, die in der Bundesversammlung vertreten sind.

Zurück geht die Vorlage auf die Transparenz-Initiative. Als Kompromiss hat das Parlament einen indirekten Gegenvorschlag gezimmert. Daraufhin wurde die Initiative zurückgezogen. Eigentlich wollten die Initianten, dass bereits bei einem geringeren Betrag die Spende ausgewiesen werden muss.