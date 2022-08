Gefährliche Krankheit Diphtherie-Ausbruch im Berner Bundesasylzentrum – 180 Personen in Quarantäne Im Bundesasylzentrum in Bern gab es mehrere Fälle von Diphtherie. Knapp 180 Personen befinden sich in Quarantäne. Vorläufig werden aus Sicherheitsgründen keine neuen Asylsuchenden aufgenommen.

Im Bundesasylzentrum Bern gibt es Fälle von Diphtherie. Knapp 180 Personen befinden sich daher in Quarantäne. (Symbolbild) Keystone

Im Bundesasylzentrum (BAZ) in Bern gab es einen Diphtherie-Ausbruch. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) bestätigte am Mittwoch auf Anfrage von CH Media verschiedene Medienartikel. «Bei zwei Personen wurde Rachendiphtherie bestätigt. Es liegt ein positiver Toxin-Befund vor», sagte Sprecher Samuel Wyss. Bei vier weiteren Personen wurde Rachendiphtherie zwar bestätigt, der Toxin-Befund fehlt aber noch. Respiratorische Symptome seien nicht vorhanden.

Das SEM hat wegen der Krankheitsfälle eine Quarantäne über zwei Stockwerke des Zentrums verhängt. Betroffen davon sind 92 unbegleitete Minderjährige sowie 83 Asylsuchende. Alle übrigen Bewohnerinnen und Bewohner sowie das SEM-Personal können sich laut Wyss frei bewegen – auch ausserhalb des BAZ. Allerdings werden aus Sicherheitsgründen keine neuen Asylsuchenden in Bern aufgenommen und die bisherigen nicht an andere Orte verlegt.

Die infizierten Personen befinden sich in Isolation. «Alle anderen, welche sich in Quarantäne befinden, sind in ihrer Etage miteinander in Kontakt», sagte Wyss. Zusätzlich gelte im ganzen Gebäude eine Maskenpflicht. Neben regelmässigen Tests würden auch Impfungen angeboten.

Krankheit ist in der Schweiz ausgestorben

Die Infektionskrankheit wird durch Bakterien verursacht, die weltweit verbreitet sind. Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) produziert der Erreger ein starkes Gift, das Organe dauerhaft schädigt – etwa Herz und Leber. Die Sterblichkeitsrate bei Rachendiphtherie ist gemäss BAG mit bis 50 Prozent hoch, lasse sich aber durch ein sofort verabreichtes Gegengift auf 5 bis 10 Prozent senken.

Es gibt eine wirksame Impfung gegen die Krankheit. Dadurch ist Diphtherie in den Industrieländern praktisch verschwunden. In der Schweiz gab es laut BAG 1983 letztmals einen Fall von Rachendiphtherie. (abi)