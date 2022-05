Gärtnern Viele Gartenerden enthalten Schadstoff-Rückstände – Konsumentenschutz fordert stärkere Regelung Eine Analyse hat ergeben, dass viele Universalerden Rückstände von Schadstoffen aufweisen. Auch wenn die Mengen relativ niedrig sind, fordert der Konsumentenschutz eine transparente Deklarationspflicht und Regulierung.

Gartenerde soll künftig strenger reguliert werden, so die Forderung des Konsumentenschutzes. (Symbolbild) Keystone

Sobald es im Frühling warm ist und draussen die Sonne scheint, ist die Stunde der Hobby-Gärtner gekommen. Emsig machen sie sich ans Werk, um am heimischen Balkon oder auf der Terrasse Rosmarin, Basilikum und allerlei Blumen anzupflanzen. Doch bevor man mit den Händen in der Erde wühlt, sollte man lesen, was auf der Verpackung steht – oder was eben nicht drauf steht.

Die SRF-Sendung «Kassensturz» hat eben dies gemacht und 14 Allzweck-Erden unters Mikroskop genommen. Das Ergebnis: In acht Erden wurden sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) gefunden. Diese entstehen laut dem Bundesamt für Gesundheit bei unvollständigen Verbrennungsprozessen von Kohle, Heizöl, Treibstoff, Holz oder Tabak. Einige PAK können das Erbgut schädigen und sind krebserregend. Drei untersuchte Erden enthielten Mineralöl-Rückstände und eine Erde enthielt Rückstände eines Pestizids. Lediglich in vier Universalerden gab es keine Schadstoffe.

Auch wenn diese Ergebnisse nicht wünschenswert seien, gibt Lothar Aicher, Humantoxiokologe und Lehrbeauftragter der Universität Basel, in der SRF-Sendung Entwarnung: «Man hat hier relativ niedrige Mengen gefunden.» Zudem würden diese Schadstoffe über das Erdreich und die Wurzeln nur sehr schlecht in die Pflanzen aufgenommen.

Vertrauen in Produkte wiederherstellen

Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz, zeigt sich ob des Testergebnisses dennoch schockiert: «In teurer Gartenerde lassen Konsumentinnen und Konsumenten gutgläubig ihre Salate und Kräuter wachsen. Niemals würden sie vermuten, dass diese potenziell krank macht», wird sie in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert.

Das Problem sei, dass Pflanzensubstrat in der Schweiz nicht reguliert ist. Es sei weder ersichtlich, woher die Erde stamme, noch was genau darin enthalten sei. «Weil sie nicht reguliert ist, muss sie auch keine Schadstoffgrenzwerte einhalten», bemängelt der Konsumentenschutz.

Rufe nach strengeren Kontrollen

Deshalb pocht die Stiftung auf strengere Kontrollen und eine transparente Deklarationspflicht. Der Bund erwägt, die Düngermittelverordnung so anzupassen, dass künftig die Grenzwerte für Schadstoffe auch für Pflanzensubstrat, sprich Gartenerde, gelten soll. Dies hielt der Bundesrat im September in seiner Antwort fest auf einen Vorstoss der ehemaligen Konsumentenschutz-Präsidentin Prisca Birrer-Heimo (LU/SP).

Doch den Konsumentenschützern genügt das nicht. Sie plädieren für «regelmässige Kontrollen auf Chemikalien und andere Schadstoffe analog zu Kompost und Gärgut». Nur so könne das Vertrauen in die Produkte wiederhergestellt werden.