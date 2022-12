Fussball «Das habe ich in Sempach viel besser gesehen»: Sascha Ruefer lobt die Schauspielleistungen der Theatergesellschaft Irgendwo zwischen Restaurantübernahme und Flug nach Katar war der Nati-Kommentator offenbar in Sempach im Theater. Und war so beeindruckt, dass er es im Spiel gegen die Serben erwähnte.

Nach dem «Mann aus Sursee» nun das «Theater aus Sempach». SRF-Nati-Kommentator Sascha Ruefer neigt dazu, Dinge aus der Fussballwelt einzusempacherseen. Jüngstes Beispiel: Beim Match Schweiz gegen Serbien taxierte Ruefer eine Flugeinlage von Aleksandar Mitrovic der Serben in der 64. Minute als Schwalbe.

Um diese Szene mit Alexander Mitrovic, kommentiert von Sascha Ruefer, geht's. Instagram: @the_marco_sieber

Er habe dies «jüngst viel besser geschauspielert» gesehen. Eben in jenem Sempach. Und da sogar auf der Laienbühne. Gemeint ist die Aufführung «Frau Müller muss weg» von der Theatergesellschaft Sempach. Im Stück geht es um eine Lehrerin, die von den Eltern der Schülerinnen und Schüler weggemobbt werden soll.

«Authentisch und intensiv agiert» urteilte der Kritiker dieser Zeitung über die schauspielerische Leistung im Stück. Scheinen also tatsächlich Talente am Werk gewesen zu sein. Also beim Theater. Ob die Serben im Sturm mit Carmen Frei Keiser, die in Sempach die gemobbte Lehrerin gab, den Penalty erhalten hätten, ist trotzdem nicht gesichert.

Der Neo-Wirt, Neo-Partner von Sängerin Eliane und langjährige Nati-Kommentator schwächt das Kompliment für die schauspielerenden Sempacher Theatergesellen mit zunehmender Dauer des Clips, der fleissig auf Instagram geteilt wurde, dann auch ab. Die Einlage von Mitrovic sei «Beschiss» und das «auch noch schlecht». Und dies, nachdem er anfangs meinte, die Intervention des Schweizer Verteidigers sei sicher «nicht ganz lupenrein» gewesen. Darum: Wir einigen uns auf den ersten Ruefer-Eindruck, wonach die Sempacher mindestens oscarreif spielten.

Wie viel Theater auch im Fussball zuweilen steckt, konnten Ruefer und durchschnittlich rund 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eine knappe Minute nach der Schwalbe beobachten. Mit einem beherzten Griff in den Schritt von Schweiz-Capitan Xhaka in Richtung serbischer Bank wurde aus dem – durchaus dramatischen – Fussballspiel beinahe eine Slapstick-Schlägerkomödie über falsch interpretierten Nationalstolz. Dazu passt, dass ja zuweilen die ganze Winter-Weltmeisterschaft in Katar ein bisschen wie ein schlecht ausgedachtes Kasperlitheater wirkt.

Den Vorwurf der Schleichwerbung kann Sascha Ruefer übrigens nicht gemacht werden. Das Theaterstück in Sempach hatte bereits Dernière. Jeweils 120 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen an die gesamthaft neun Aufführungen. Hier hat Sempach einen Vorsprung gegenüber der Nationalmannschaft: Selbst wenn diese in den Final kommen, bleibt es bei maximal acht Auftritten.