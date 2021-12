Fünfte Welle Patienten verlegt, OP-Säle geschlossen: Unispital Lausanne «ist voll» Der Direktor des Universitätsspitals Lausanne (CHUV) beschreibt die aktuelle Situation als besorgniserregend. Wegen der aktuellen Coronawelle ist das Spital voll besetzt.

Auch am Lausanner Unispital ist die Lage kritisch. Keystone

«Das Krankenhaus ist voll», sagt CHUV-Direktor Philippe Eckert am Samstag im Interview mit der Zeitung «24 Heures». Dazu komme, dass die Anzahl der Krankschreibungen beim Pflegepersonal steigen. Einige seien erschöpft, andere hätten sich mit Covid-19 infiziert. Dennoch sollen nächste am Unispital fünf neue Intensivbetten in Betrieb genommen werden. Um die dringenden Fälle weiterhin behandeln zu können, mussten bereits nicht dringende Operationen verschoben werden, nächste Woche schliesst das Spital laut Eckert vorübergehend zwei Operationssäle.

In der aktuellen Welle setze man zudem vermehrt auf die Verlegung von Patienten, so der CHUV-Direktor. Die Idee sei es, alle Intensivbetten im Land zu belegen, nicht möglichst viele neue Betten zu schaffen. Aktuell geschehen die Verlegungen vor allem innerhalb der Westschweiz, denn «die Deutschschweiz ist völlig überlastet», so Eckert. (agl)