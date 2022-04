Ennetbaden Ferngesteuerte Roboter sollen die Pflege revolutionieren – dieser Aargauer will sie dereinst auf den Mars schicken

Rafael Hostettler baut Roboter, die Bewegungen des Menschen in Echtzeit nachahmen und sich so mit ihm vereinen. «Ziel ist es, dass es sich so anfühlt, als werde man selber zum Roboter.» Angst müsse man keine haben: «Sie sind tendenziell weniger gefährlich als Menschen.»