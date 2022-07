Freispruch für «Blattini» «Stümperei», «Sumpf», «historische Peinlichkeit»: So reagieren Medien in der Schweiz und in aller Welt auf das Fifa-Urteil Nach dem Freispruch für Sepp Blatter und Michel Platini rückt für die Medien in der Schweiz und in aller Welt Fifa-Präsident Gianni Infantino in den Fokus der Zwei-Millionen-Zahlung. Und einmal mehr die Arbeit der Bundesanwaltschaft.

Haben sich nichts zu Schulden kommen lassen mit einem mündlichen Honorar: Sepp Blatter und Michel Platini (in einer Aufnahme von 2015). Keystone

Am Freitag hat das Bundesstrafgericht in Bellinzona unmissverständlich klargemacht: Die 2-Millionen-Zahlung der Fifa im Auftrag von Ex-Präsident Sepp Blatter an Ex-Uefa-Präsident Michel Platini war rechtens. Auch wenn der Vertrag für die Beratertätigkeit Platinis zwischen den beiden nur mündlich abgeschlossen worden ist. Für die ehemaligen Spitzen-Fussballfunktionäre ist das ein Sieg auf der ganzen Linie.

Für die Bundesanwaltschaft als Anklägerin dagegen ist der Entscheid eine weitere herbe Niederlage. Ebenso wie für die Fifa mit ihrem aktuellen Präsidenten Gianni Infantino als Nebenklägerin.

«Dass die Ex-Funktionäre Sepp Blatter und Michel Platini im Fifa-Prozess freigesprochen werden mussten, kann man als Stümperei der Ankläger abtun. Die Wahrheit ist allerdings schlimmer»

... schreibt beispielsweise die «Süddeutsche Zeitung» in ihrem Kommentar. Namentlich kritisiert die Zeitung, die Schweizer Bundesanwaltschaft habe «aus der 18-jährigen Skandalpräsidentschaft des Schweizers» bei der Fifa «ausgerechnet jenen Vorgang vor Gericht» gebracht, «in dem es keine Schmutzeleien gab».

Ist die Schweiz ein Fall für die Justiz?

Zudem sei im Verlauf des wochenlangen Prozesses immer deutlicher geworden, «dass sich die Ermittler haben instrumentalisieren lassen». Ein happiger Vorwurf. Da Korruption im Sport laut der «Süddeutschen» «verbreitet und durch die Autonomie der Verbände weitgehend abgesichert» ist, sei es zwar zu begrüssen, wenn staatliche Ermittler in diesen Sumpf hineinleuchteten.

«Im Fall der Fifa haben sich die Ermittler aber in den Sumpf hineinziehen lassen»

... so das harte Urteil aus Deutschland über das Bellinzoneser Urteil: «Die Schweizer Justiz ist nun selbst ein Fall für die Justiz.»

Weniger kritisch fallen derweil die Reaktionen in der Heimat des freigesprochenen Michel Platini aus. Dort wird entweder ausführlich das Urteil besprochen, zum Beispiel bei Le Monde. Oder die Presse interessiert sich nach dem Entscheid vorab für die Frage, welche Rolle der ehemalige französische Spitzenfussballer künftig als Funktionär in der Sport-Welt noch haben werde.

«Le Parisien» als auflagenstärkste Zeitung Frankreichs beispielsweise titelt: Nach seinem Freispruch, welche Zukunft für Michel Platini? Eine ähnliche Fragestellung beschäftigt nach «Blattinis» Freispruch auch «L'Equipe»:

«Wenn er wieder ins Spiel kommen will, wird es für Michel Platini schwierig sein, sich um die Präsidentschaft der Fifa, der Uefa oder sogar der FifPro, der weltweiten Spielergewerkschaft, zu bewerben.»

Geht es nach der viertgrössten Zeitung Frankreichs, bleibt die Wahl Platinis an die FifPro-Spitze in zwei Jahren aber «eine Option».

Im Mutterland des neuzeitlichen Fussballs beschäftigt derweil vorab die laufende Frauen-EM. Der «Guardian» beschränkt sich in seiner Online-Ausgabe auf eine Wiedergabe des Urteil in seinen Details. Die «Daily Mail» lässt die beiden freigesprochenen Männer ausführlich zu Wort kommen. Und für den «Independent» hat die Fifa sich zwar «bemüht», die «wechselvolle Vergangenheit» hinter sich zu lassen. «Aber die Vergabe von grossen Turnieren ist nach wie vor umstritten.»

Auch in der Schweiz muss Bundesanwaltschaft einstecken

Wie in Deutschland bekommt nach dem Freispruch für «Blattini» die Bundesanwaltschaft auch in der Schweiz ihr Fett weg. Für die NZZ ist das Urteil eine «historischen Peinlichkeit», wie sie in ihrem Kommentar schreibt:

«In den Fussballverfahren sind die Prioritäten falsch gesetzt worden. Die Verantwortung für den entstandenen Imageschaden liegt bei der Bundesanwaltschaft um ihren ehemaligen Leiter Michael Lauber.»

Für den «Blick» ist das Urteil zwar «ein grosser Tag für die ‹alte› Fussball-Funktionärsgarde!» Gleichzeitig erlaubt sich die Zeitung in ihrem Kommentar aber auch die rhetorische Frage:

«Können die beiden wirklich kein Wässerlein trüben?»

Und gibt die Antwort gleich selbst: «Blatter und Platini sind gross geworden in einer Zeit, als im Geschäftsleben noch vieles möglich war, was heute wohl nicht mehr durchginge.»

Was ist die Rolle der Bundesanwaltschaft?

Und dann erinnert der «Blick» (wie übrigens auch die NZZ) daran, dass das letzte Wort in dem Fall mit dem Freispruch noch nicht gesprochen ist:

«Die Sportwelt sucht eine Antwort auf die Frage: War Gianni Infantino involviert?»

Denn: Alle Augen sind nun laut «Blick» auf die Sonderermittlung gerichtet, welche untersucht, wie die Infos über die nun für legal erklärte Fifa-Zahlung an Platini zur Bundesanwaltschaft gelangt sind.

«Endlich ein gerechtes Urteil» lautet auch der Titel des Kommentars in den Zeitungen von CH Media. Bellinzona habe «ein gerechtes, aber auch wegweisendes Urteil» gefällt. Das Strafverfahren dagegen «war ein parteiischer Murks, der Züge von Willkür trägt». Und weiter: «Viel deutet darauf hin, dass die Bundesanwaltschaft das Spiel der Fifa von Infantino spielte, dessen gefährlichster Gegner Platini ist.»