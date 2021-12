Freiheitliche Bewegung Schweiz 125’200 Unterschriften: Volksinitiative gegen Impfpflicht eingereicht Die Eidgenössische Volksinitiative gegen eine Impfpflicht ist am Donnerstag in Bern bei der Bundeskanzlei eingereicht worden. Über 125’200 Menschen haben das Volksbegehren unterschrieben.

Mitarbeitende der Bundeskanzlei nehmen am Donnerstag in Bern die Unterschriften der Volksinitiative gegen Impfpflicht entgegen. Keystone

Dies gab die Freiheitliche Bewegung Schweiz (FBS) bekannt, die hinter dem Vorhaben steht. Die Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» – wie das Begehren mit vollem Namen heisst – fordert in der Verfassung das Grundrecht, dass jeder Mensch die Freiheit hat, selbst bestimmen zu können, was in seinen Körper gespritzt oder implantiert wird.

Video: Keystone SDA

Das Zustandekommen war von den Initianten bereits vor Wochen angekündigt worden. Allerdings sind von den damals angekündigten über 140'000 Unterschriften nun nicht alle beglaubigt eingereicht worden. Für das Zustandekommen der Initiative sind 100'000 gültige Unterschriften nötig. Die Bundeskanzlei prüft nun die eingereichten Unterschriftenbögen.

Bislang stellt sich der Bundesrat auf den Standpunkt, einen Impfzwang könne er in der Schweiz gar nicht anordnen. Aufgrund gültiger Gesetze könne höchstens eine Impfpflicht für gewisse Gruppen ausgesprochen werden, etwa beruflich besonders exponierte oder gefährdete Menschen. (sda/sat)