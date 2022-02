Fraktion Zwei Nationalräte bewerben sich um FDP-Fraktionspräsidium Olivier Feller und Damien Cottier wollen die Nachfolge von FDP-Fraktionspräsident Beat Walti antreten. Sie haben sich für die Kandidatur beworben.

Nationalrat Olivier Feller ist einer von zwei Kandidaten für das FDP-Fraktionspräsidium. (Archivbild) Keystone

Am Dienstagabend lief die Meldefrist für Kandidaturen für das FDP-Fraktionspräsidium ab. Zwei Nationalräte aus der Westschweiz haben ihren Hut in die Runde geworfen: Olivier Feller und Damien Cottier. Das teilte die FDP Schweiz am Mittwoch mit. Die Fraktion wählt den neuen Präsidenten am 18. Februar. Der Amtsantritt ist zu Beginn der Frühlingssession am 28. Februar vorgesehen.

Der 47-jährige Feller aus dem Kanton Waadt sitzt seit 2011 im Nationalrat und ist seit Dezember 2019 Fraktionsvizepräsident. Der 46-jährige Neuenburger Damien Cottier ist seit 2019 Mitglied des Nationalrats und präsentiert aktuell die parlamentarische Delegation im Europarat. Mit Feller und Cottier stellten sich «zwei ausgezeichnete Kandidaten» zur Wahl, ist die Partei überzeugt.

Der amtierende Fraktionspräsident Beat Walti kündigte Mitte Dezember 2021 seinen Rücktritt an. Er wolle sich künftig wieder mehr auf die Rats- und Kommissionsarbeit und auf seine beruflichen Tätigkeiten konzentrieren. Der Zürcher hatte rund viereinhalb Jahre lang den Vorsitz der Fraktion inne. Er übernahm die Fraktionsleitung im Sommer 2017 zunächst interimistisch von Ignazio Cassis, als dieser seine Bundesratskandidatur bekannt gab. (abi)