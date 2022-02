Forschung Guy Parmelin zur Horizon-Blockade: «Das schwächt die Schweiz und Europa» Die Nicht-Assoziierung der Schweiz am Forschungsprogramm Horizon ist laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin für die Schweiz und die EU nachteilig. Der Bundesrat sei daran, die Gespräche wieder anzukurbeln.

Wissenschaftler in der Schweiz sorgen sich, weil die Schweiz nicht mehr am Forschungsprogramm Horizon assoziiert ist. (Symbolbild) Keystone

Schweizer Forschende sind alarmiert: Nach den gescheiterten Verhandlungen zum Rahmenabkommen flog die Schweiz aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon. Die Wissenschaftler befürchten, dass Spitzenforschende sowie innovative Firmen ins Ausland abwandern oder gar nicht mehr in die Schweiz kommen.

Die Präsidenten von Scienceindustries, ETH-Rat und Swissuniversities haben sich deshalb kürzlich mit einer Resolution an den Bund gewandt. Zudem haben Forscher aus ganz Europa eine Kampagne gestartet, um eine rasche Teilnahme der Schweiz und Grossbritannien am Forschungsprogramm zu bewirken. Im Fall von Grossbritannien scheitere die Assoziierung an den Nachwehen von Brexit.

China und Nordamerika profitieren

Die Blockade um Horizon wurde auch beim Besuch von Guy Parmelin am Freitag in Berlin thematisiert, wo der Schweizer Wirtschaftsminister die deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger zum Gespräch traf.

Gegenüber der Nachrichtensendung «Echo der Zeit» von Radio SRF sagte Parmelin, es sei falsch, Grossbritannien und die Schweiz von Horizon auszuschliessen. Die jetzige Situation käme niemandem zugute: «Das schwächt die Schweiz und Europa», so der Bundesrat. Letztenendes würden von dieser Blockade China und Nordamerika profitieren.

Der Bundesrat ist laut Guy Parmelin daran, die Diskussion mit der EU wieder in Gang zu bringen. «Wir nehmen die Situation ernst.» Gleichzeitig gibt der Bundesrat zu verstehen: «Wenn die Blockade bleibt, suchen wir nach Alternativen.»