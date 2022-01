Forschung EU-Blockade: Bund springt bei Fördergeldern für ETH ein Weil die Schweiz nicht bei Horizon Europe mitmachen darf, werden auch Fördergelder in der Höhe von 17 Millionen Franken verwehrt. Nun springt der Bund in die Bresche.

Die ETH möchte trotz Ausschluss von den europäischen Fördergeldern für Forschende attraktiv bleiben. (Symbolbild) Keystone

Elf Auszeichnungen im Wert von 17 Millionen Franken hatten ETH-Forschende bei der letzten Ausschreibung der Starting Grants des EU-Forschungsrats gewonnen. Weil die Schweiz wegen des Abbruchs der Verhandlungen zum Rahmenabkommen mit EU aber nicht länger zum Europäischen Forschungsraum gehört, können die Forschenden das Geld nicht abholen. Nun stellt das eidgenössische Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung, wie die ETH am Montag mitteilte.

«Wir beginnen nun die unmittelbaren Auswirkungen des Ausschlusses aus Horizon Europe zu sehen», wird ETH-Vize-Forschungspräsident Detlef Günther in der Mitteilung zitiert: «Als erstes trifft es dabei äusserst talentierte Forschende am Beginn ihrer Forschungskarriere.» Auch andere Fördermittel der EU blieben den Schweizer Forschenden künftig verwehrt, so Günther weiter.

Nationalfonds soll neue Ausschreibungen lancieren

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bundesrat beschlossen, Schweizer Forschenden unter die Arme zu greifen. Diese können sich nämlich weiterhin an einem Grossteil der EU-Ausschreibungen beteiligen – allerdings ohne dabei von Finanzspritzen aus Brüssel profitieren zu können. Das fehlende Geld soll deshalb aus Bern eingeschossen werden. Die ETH sei dem Bund dankbar für die unbürokratische Hilfe, heisst es in der Mitteilung. «Das ist in dieser schwierigen Situation eine Erleichterung und hilft der ETH dabei, diese talentierten Forschenden in der Schweiz zu halten.»

Für die Zukunft müsse sich weisen, ob das Ausbleiben der EU-Gelder abschreckend auf Forschende wirke. Wichtig sei nun, dass der Schweizerische Nationalfonds Ausschreibungen im gleichen Umfang bereitstelle. Den internationalen Wettbewerb könne aber auch das nicht ersetzen, so die ETH-Mitteilung. Die Position der Hochschule ist klar: Oberstes Ziel müsse sein, dass der Forschungsplatz Schweiz «schnell wieder voll bei der europäischen Forschungsförderung assoziiert» werde.