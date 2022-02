Forschung Ausschluss bei Horizon Europe: Kommission will abfedernde Massnahmen Der Knatsch um das Rahmenabkommen hat negative Folgen für den Forschungsplatz Schweiz. Nun will die zuständige Kommission Gas geben, um grösseren Schaden zu verhindern.

Die Schweiz bleibt derzeit beim Forschungsprogramm Horizon Europe aussen vor. Keystone

Das Scheitern des Rahmenabkommens sorgt immer noch für Kopfschmerzen. Nun will die Kommission für Wissenschaft Bildung und Kultur (WBK) des Ständerates die negativen Auswirkungen der Nichtassoziierung der Schweiz an Horizon Europe mittels Ergänzungsmassnahmen abfedern. Durch das Ende der Verhandlungen wurde die Schweiz durch die EU beim wichtigsten europäischen Forschungsprogramm ausgeschlossen.

Das habe «spürbare negative Folgen» und «rasches Handeln sei angezeigt», heisst es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste vom Mittwoch. Es bedürfe nun «eines Nachtragskredits für die Finanzierung der Übergangsmassnahmen sowie einer Finanzierungsbotschaft für die Ergänzungsmassnahmen», heisst es in der Mitteilung. Und zwar bereits in der Sommersession.

Zwei Kantonsinitiativen von beiden Basel wurden in der Kommission angenommen. «Die Kommission möchte sich damit vorbehalten, hinsichtlich der Ergänzungsmassnahmen selber aktiv zu werden, sollte sich der Beschluss des Bundesrats verzögern», heisst es in der Mitteilung. Der Bundesrat hat bereits früher angekündigt, dass er ebenfalls abfedernde Massnahmen ergreifen will. (mg)