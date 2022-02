Föderalismus Finanzkontrolle: Bundesverwaltung soll Umgang mit Kantonen besser koordinieren Der Umgang der eidgenössischen Departemente mit den Kantonen sei zu wenig koordiniert, findet die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK). Der Bundesrat sieht derweil wenig Handlungsbedarf.

Die EFK sieht einige Baustellen bei der Zusammenarbeit mit den Kantonen. (Symbolbild) Keystone

Der Bund kann die Zusammenarbeit mit den Kantonen besser organisieren, findet die EFK. Verbesserungspotenzial sieht sie unter anderem bei der Steuerung der Beziehungen, bei der Gleichbehandlung der Kantone und bei der Regelung von Kompetenzen, wie einem Bericht vom Mittwoch zu entnehmen ist. So sei die Verantwortlichkeit für den Umgang mit den Kantonen nicht klar einer Stelle zugeordnet, breit verteilte Zuständigkeiten würden «eine gesamtheitliche Gestaltung der Beziehungen von Bund und Kantonen» erschweren.

Weiter bemängelt die Finanzkontrolle, dass eine Übersicht darüber fehle, ob die Kantone insgesamt vergleichbar behandelt werden. So gebe es einen Anreiz für Kantone, individuell möglichst vorteilhafte Lösungen anzustreben, was wiederum das Risiko einer Bevorteilung einzelner Kantone verstärke.

Bundesrat: Zusammenarbeit funktioniert gut

Die EFK betrachtet in ihrem Bericht auch einen aktuellen Fall im Zusammenhang mit der Coronakrise. Dabei geht es um den Austausch von Daten über die Verfügbarkeit von medizinischen Gütern während der ersten Coronawelle. «Die Einführung eines wichtigen Systems zur Datenübermittlung ging in den Kantonen nur zögerlich voran», schreibt die EFK. Das Verständnis für eine Koordination durch den Bund habe selbst in der Krise gefehlt. «Oft würde eine klare und einfache nationale Kompetenz an eine Behörde Einsparungen und Effizienzsteigerungen ermöglichen.»

Der Bundesrat sieht derweil alles nicht ganz so dramatisch, wie er in seiner Stellungnahme zum Bericht festhält. Er sei der Meinung, dass die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen gut funktioniere. Es sei fraglich, «ob durch eine vermehrte horizontale Zusammenarbeit ein (massgebliches) Potential genutzt werden könnte», heisst es weiter. Dies insbesondere mit Blick auf den zusätzlichen Aufwand, der entstehen würde. Zudem habe man bisher keine Ungleichbehandlungen aufgrund fehlender Zusammenarbeit zwischen den Departementen festgestellt. (agl)