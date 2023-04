Flugversuch Neue Armeedrohnen nach technischer Störung gegroundet Die Schweizer Armee hat den Flugbetrieb mit den neuen Aufklärungsdrohnen ADS 15 bis auf Weiteres gestoppt. Grund dafür ist eine technische Störung, die bei einem Flugversuch auftrat.

Die neuen Aufklärungsdrohnen ADS 15 sorgen weiter für Ärger. Keystone

In den neuen Drohnen der Schweizer Armee steckt der Wurm drin. Erst gab es wegen technischer Probleme jahrelange Verzögerungen, nun musste die Armee den Flugbetrieb vorsorglich bis auf Weiteres unterbrechen. Im Rahmen eines Flugversuchs trat eine technische Störung auf, teilte das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) am Dienstag mit. Der Vorfall geschah bereits am 17. März.

Der Drohnenpilot brach darauf den Flugversuch mit der dritten der insgesamt sechs geplanten Drohnen ab. Die Drohne landete sicher auf dem Militärflugplatz Emmen.

Unklar, wann wieder geflogen werden kann

Die Armee leitete «umgehend» eine technische Untersuchung ein. Damit soll geklärt werden, was den Vorfall ausgelöst hat. Allerdings konnte der israelische Hersteller Elbit zusammen mit Armasuisse die Untersuchungen noch nicht abschliessen. Deshalb habe die Schweizer Militärluftfahrtbehörde eine Anweisung herausgegeben. Diese führt dazu, dass der Flugbetrieb für sämtliche bereits in der Schweiz vorhandenen ADS-15-Systeme «vorsorglich und bis auf Weiteres» gestoppt wird.

Sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind, wird die Militärluftfahrtbehörde ihre Anweisung widerrufen. Noch kann die Armee aber nicht sagen, wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Das ADS 15 ist ein unbemanntes und unbewaffnetes Aufklärungssystem. Die Schweiz hat bei Elbit sechs dieser Drohnen bestellt. Geplant war, dass sie ab 2019 schrittweise eingeführt werden und das Aufklärungsdrohnensystem 95 ersetzen. Es kam jedoch zu Verzögerungen, weswegen der Hersteller eine Konventionalstrafe bezahlen musste. Schliesslich konnten im Januar die ersten zwei Drohnen an die Luftwaffe übergeben werden. Die restlichen Drohnen sollen bis Ende des Jahres folgen. (abi)