Flügelkampf Zu linker Kurs der SP-Spitze: Chef des liberalen Flügels sorgt sich um zweiten Bundesratssitz Erich Fehr übt harte Kritik an der sozialdemokratischen Spitze. Der Chef des sozialliberalen SP-Flügels glaubt, der prononciert linke Kurs der Parteipräsidenten gefährde den zweiten Bundesratssitz der Partei.

Der 53-jährige Erich Fehr ist seit 2011 Stadtpräsident von Biel und führt den sozialliberalen Flügel innerhalb der SP an. Keystone

Die sogenannte Reformplattform der SP versteht sich als Zusammenschluss von sozialliberalen Vertretern innerhalb der Partei. Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr präsidiert die Plattform seit einem Jahr. Und er ist ganz und gar unzufrieden mit dem Kurs seiner Partei unter der Führung der Co-Präsidenten Mattea Meyer und Cédric Wermuth, wie er in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagt:

«Die Spitze der SP ist heute linker und vor allem ideologischer unterwegs als die Basis und lässt in ihren Verlautbarungen oftmals den Realitätsbezug vermissen.»

Vor allem in den ländlichen Regionen würden das die Vertreter der Sozialdemokraten spüren. «Dort sagen mir viele, sie hätten Mühe, gewisse Positionen der Partei in ihrer Gemeinde zu vertreten», so Fehr. Gerade auf dem Land seien oft andere Themen wichtig, als sie die nationale SP forciere. Der Bieler Stadtpräsident ist überzeugt: «Das ist ein Grund, warum wir gegen die politische Mitte erodieren.»

Erich Fehr, der sich selber als Sozialdemokrat «von altem Schrot und Korn» bezeichnet, ist der Ansicht, dass die SP heute nicht mehr so breit aufgestellt sei wie früher. «Wer innerhalb der SP den gegenwärtigen Mainstream nicht gänzlich teilt, für den ist es heute schwierig geworden, sich Gehör zu verschaffen».

Wackelt der zweite SP-Bundesratssitz?

Die SP steckt bei den Wahlen derzeit in einem Formtief. Im März musste sie eine herbe Niederlagen einstecken bei den Grossratswahlen im Kanton Bern wie auch bei den Zürcher Gemeinderatswahlen im Februar. Gleichzeitig legen die Grünen auf Kosten der SP weiter zu. Das befeuert Spekulationen, dass die Genossen bei weiteren Verlusten einen Bundesratssitz an die Grünen abtreten müssen. Erich Fehr zeigt sich beunruhigt: «Ich mache mir grosse Sorgen um den zweiten Bundesratssitz.»

Er befürchtet, dass die Gefahr eines Verlusts nicht ernst genug genommen werde. «Man sieht ja, dass die Bürgerlichen diesen Sitz am liebsten den Grünen zuhalten würden». Sein Rezept gegen das Formtief: Die Partei sollte Strömungen, wie sie der sozialliberale Reformplattform vertritt, «ernst nehmen und für sich nutzen».

Die Reformplattform wurde 2016 als lose Gruppe gegründet von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die am rechten Rand der SP politisierten, darunter Daniel Jositsch, Pascale Bruderer und Evi Allemann. Letztes Jahr wurde aus der Gruppe offiziell ein Verein, welcher innerhalb der SP eine formelle Position erhält.