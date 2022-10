Flüchtlingswelle Migration hat im September stark zugenommen Im September wurden an der Grenze mehr als 6600 Migranten aufgegriffen. Solche Zahlen habe es zuletzt 2016 gegeben, sagt der Grenzsicherheits-Chef Christian Bock in einem Interview.

Der Grossteil der Migranten gelangt mit dem Zug von Wien nach Buchs und will danach weiter nach Frankreich oder Grossbritannien. (Archivbild) Keystone

Zahlreiche Aufgriffe von irregulären Migranten gebe es vor allem an der Ostgrenze, so der Direktor des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG, Christian Bock, in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen vom Donnerstag. «Vieles erinnert uns an die Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016», sagt Bock darin. Der Grossteil komme mit Zügen aus Wien und reise in Buchs ein.

Die Schweiz sei dabei vor allem Transitland, so Bock: «Viele wollen nach Frankreich und Grossbritannien weiterreisen.» Daran gehindert werden die Migranten laut Bock nicht: «In der Regel lässt man sie weiterreisen.» Systematische Kontrollen in den Zügen seien nicht möglich.

Serbien im Visier

Etwa die Hälfte der aufgegriffenen Personen komme aus Afghanistan, der Rest aus Nordafrika und Ländern wie Indien, Kuba oder Burundi. «Der Nationalitäten-Mix hat sich verändert», sagt Bock: «Wir führen das darauf zurück, dass viele visumsfrei nach Serbien einreisen können.»

Die liberale serbische Praxis bei der Vergabe von Visa ist bereits seit längerem in das Visier der Schweiz geraten. Anlässlich einer Migrationskonferenz in Sarajewo behauptete Keller-Sutter, Serbien spanne mit Russland zusammen, um Westeuropa durch eine wachsende Zahl an Migranten zu destabilisieren. (wap)