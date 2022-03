«Fliegen wie ein Schmetterling» «Weltneuheit»: Birdlife präsentiert ersten Insektenflugsimulator Im Rahmen seines 100-Jahr-Jubiläum feiert BirdLife Schweiz eine neue Erfindung: Den Insektenflugsimulator «Birdly Insects».

Durch solche virtuellen Welten kann man mit dem Insektenflugsimulator fliegen. Birdlife

«Einmal Fliegen wie ein Schmetterling: Dies ist mit dem Insektenflugsimulator ‹Birdly Insects› möglich. Die Illusion ist dank des Insektenflugsimulator perfekt: Du schlüpfst in die Haut eines Insekts und erlebst seine Freuden und Leiden am eigenen Körper»: So bewirbt BirdLife Schweiz seine neuste Attraktion, eine «Weltneuheit».

Der Simulator geht nun auf Schweiz-Tournee Birdlife

Mit dem «Birdly Insects» könne man als Schmetterling durch eine spektakuläre virtuelle Naturlandschaft fliegen und eine artenreiche Blumenwiese besichtigen. Zu entdecken gibt es «die wundersame Welt der Insekten und Wiesenpflanzen aus nächster Nähe. Die Gräserlandschaft wird zum Abenteuerdschungel und mit etwas Geschick und Glück gelingt es, unbeschadet hindurch zu gelangen», heisst es in der Mitteilung weiter.

BirdLife warnt vor Insektensterben

Mit «Birdly Insects» will BirdLife auf ein ernstes Thema aufmerksam machen: «Die Insekten nehmen dramatisch ab, mitunbekannten Folgen für das ganze Ökosystem.»

Kurzvideo zu «Birdly Insects». Video: BirdLife

«Birdly Insects» ist Teil der Wanderausstellung «Abheben für die Biodiversität», die in den nächsten Monaten an rund 50 Orten in der Deutsch- und Westschweiz Station macht. Darunter auch Orte in der Zentralschweiz: Alberswil (13.-18. April 2022, Agrarmuseum Burgrain), Dagmersellen (24.-26. Mai 2022, NAVO Dagmersellen), Küssnacht am Rigi (19.-21. Juni 2022, NVV Wasseramsel Innerschwyz), Malters (20.-21. Aug 2022, Natura Malters und Umgebung), Horw (03.-07. Okt 2022, Kantonschilbi, NVV Horw), und Wangen (08.-09. Okt 2022, Kantonschilbi, Pro Buechberg Wangen). Am 25. März wurde zudem die Sonderausstellung «Insekten - heimliche Helden» eröffnet.