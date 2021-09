Finanzsystem Bankkonkurs: Parlament stärkt Kundenschutz Geht eine Bank Konkurs, sollen die Kunden rascher auf ihr Geld zugreifen können. Der Bundesrat möchte dadurch die Rechtssicherheit stärken. Im Parlament kommt der Plan gut an.

Bankkunden sollen schneller an ihr Geld kommen, falls es zu einem Konkurs kommt. (Symbolbild) Keystone

Das Bankengesetz regelt das Sanierungsverfahren für Banken nur in den Grundzügen. Um die Rechtssicherheit zu stärken, möchte der Bundesrat jene Instrumente neu auf Gesetzesstufe verankern, die in die Rechte von Eignern und Gläubigern der Bank eingreifen. Auslöser für die Reform ist die Finanzkrise, die auch manche Schweizer Banken ins Trudeln brachte.

Im Ständerat war die Revision am Donnerstag kaum bestritten. Die kleine Kammer folgte in den wesentlichen Punkten dem Bundesrat. Eine Änderung brachte der Ständerat bei der allfälligen Sanierung von Kantonalbanken ein. Er möchte die ausdrückliche Staatsgarantie streichen. Bei der Ausarbeitung des Sanierungsplanes sollen die Kantone auch nicht nur angehört, sondern konsultiert werden müssen. Mit dieser Differenz geht die Vorlage zurück an den Nationalrat. (rwa)