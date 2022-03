Finanzielle Unterstützung Schweizer Firmen haben Sponsoring trotz Corona nicht reduziert Die Schweizer Unternehmen haben trotz Coronapandemie ihre Sponsorings nicht zurückgefahren. Am stärksten verbreitet ist noch immer die Unterstützung im Sportbereich, doch die Kultur holt auf.

Immer mehr Schweizer Unternehmen engagieren sich im Kulturbereich und unterstützen zum Beispiel das Zürcher Filmfestival. (Archivbild) Keystone

Die Ausgaben der Schweizer Unternehmen für Sponsorings sind während der Coronapandemie stabil geblieben. Das zeigt eine am Freitag veröffentlichte Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). So hätten die Unternehmen 2021 im Schnitt einen Viertel ihrer Marketingkommunikations-Ausgaben dafür eingesetzt – sogar etwas mehr als in früheren Jahren.

Gemäss ZHAW investierte jedes vierte Unternehmen zwischen 50'000 und 500'000 Franken. «Zusammenfassend zeugen die Ergebnisse von einem Schweizer Sponsoringmarkt, der auch in der Pandemie stabil geblieben ist», wird Jean-Baptiste Felten, Vizepräsident des Sponsoringfachverbands Faspo, in der Mitteilung zitiert. In rund drei Vierteln der Unternehmen ist Sponsoring als Kommunikationsinstrument «fest etabliert». Es wird auch in Krisenzeiten nicht angezweifelt.

Nach wie vor am stärksten verbreitet ist das Sportsponsoring. Drei von vier der befragten Unternehmen engagieren sich in diesem Bereich – vor allem im Fussball oder Eishockey. 59 Prozent unterstützen Aktivitäten in der Kultur. Das Kultursponsoring habe dabei in den letzten zehn Jahren den grössten Zuwachs erfahren – auch weil sich die Engagements in der Hochkultur hin zu populären Formaten wie Festivals, Konzerte oder Openairs verschoben hätten. Der Grund: Über diese Veranstaltungen lassen sich breitere Bevölkerungsgruppen erreichen. (abi)