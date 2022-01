Finanzhilfen Eidgenössische Finanzkontrolle zweifelt Bundeshilfen für Skyguide an Die Flugsicherungsgesellschaft Skyguide erhält wegen Corona Bundeshilfen in Millionenhöhe. Dabei spare das Unternehmen zu wenig, bemängelt die Eidgenössische Finanzkontrolle.

Keine Reduktion der Lohnkosten: Die EFK hat die Finanzhilfen an Skyguide kritisch geprüft. Keystone

Mit 500 Millionen Franken will der Bundesrat die Flugsicherungsgesellschaft Skyguide durch die Krise bringen, dazu kommen Kurzarbeitsentschädigungen in Millionenhöhe. Das könnte erst der Anfang sein, befürchtet die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK). In einem am Mittwoch erschienenen Untersuchungsbericht hält sie fest: «Die EFK sieht ein wesentliches Risiko, dass die Steuerzahler für weitere Mittel aufkommen müssen.»

Einerseits sei unsicher, wann und wie sich die Luftfahrt erholen werde. Andererseits gebe es Anlass für Bedenken, ob Skyguide die von der EU geforderten Effizienzvorgaben werde einhalten können. Diese sind Voraussetzung für von der EU-Kommission in Aussicht gestellte Nachverrechnungen, von denen Skyguide mit 280 Millionen Franken profitieren will.

Trotz dieser Umstände habe Skyguide verzichtet, eine Sensitivitätsberechnung durchzuführen, so die EFK. «Dies erschwert die Abschätzung des allenfalls weitergehenden Finanzierungsbedarfs», heisst es im Bericht. Dazu komme, dass Skyguide nicht genug spare: Die vom Bundesrat erwarteten Einsparungen in der Höhe von 90 bis 100 Millionen Franken seien vorwiegend nur «abgewendete Kostenerhöhungen». Beim Lohnaufwand sei bis 2024 kein Rückgang in Sicht. Kritisiert wird von der EFK auch, dass die Kurzarbeitsentschädigungen in der Höhe von 18 Millionen Franken als Einsparungen angerechnet werden. Dies nehme Druck von den Sparzielen weg.

Zweifel an korrekter Verwendung der Steuergelder

Auch die von der Eidgenössischen Finanzverwaltung festgelegte Kreditlimite von 200 Millionen Franken für Überbrückungsfinanzierungen beurteilt die EFK kritisch. Derzeit werde sie «offenbar nicht genutzt», so der Bericht. «Die EFK bezweifelt, dass Skyguide über die notwendige Bonität verfügt», heisst es weiter.

Ferner äussert die Finanzkontrolle Zweifel daran, ob das zur Verfügung gestellte Steuergeld vom Unternehmen wirklich nur für die Abfederung der Krise gebraucht werde. «Es ist denkbar, dass die Bundesgelder auch für Finanzierungslücken anderen Ursprungs als der Pandemie eingesetzt werden», konstatiert der Bericht. Und: «Die EFK schliesst nicht aus, dass Skyguide auch ohne Covid-19-Pandemie in einen finanziellen Engpass geraten wäre.»

Skyguide wehrt sich gegen Vorwürfe

Dem widerspricht Skyguide in einer Stellungnahme: «Ohne die direkten sowie indirekten Folgen der Krise wäre Skyguide ein finanziell nachhaltiges Unternehmen», heisst es dort. Der Leistungsplan, den die Schweiz gemeinsam mit anderen Staaten der Europäischen Kommission vorgelegt habe, hätte ein ausgeglichenes Finanzergebnis sowie eine Reduktion der Schulden vorgesehen.

Skyguide habe in der Krise zudem rasch gehandelt und verschiedene Sparmassnahmen eingeleitet, schreibt die Flugsicherungsgesellschaft. Dazu zähle unter anderem die Kurzarbeit, da diese zu direkten Einsparungen führe. «Dies entspricht den Erwartungen, die der Bundesrat gegenüber Skyguide schriftlich kommuniziert hatte.»