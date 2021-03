Film- und Kinostatistik 2020 Wegen Corona: Schweizer Kinos mit zwei Drittel weniger Besuchern Die Schweizer Kinolandschaft hat im Coronajahr 2020 enorme Rückgänge verzeichnet. Die Eintritte gingen um zwei Drittel zurück, die Anzahl Vorführungen um die Hälfte.

Die Schweizer Kinos litten besonders stark unter der Coronapandemie. (Symbolbild) Keystone

(abi) Die Coronapandemie setzte der Schweizer Kinolandschaft im vergangenen Jahr massiv zu. So wurden noch 4,3 Millionen Kinoeintritte und 67 Millionen Franken an Einnahmen durch Ticketverkäufe generiert. Das entspricht rund einem Drittel der im Vorjahr erreichten Eintritte und Einnahmen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag im Rahmen der aktuellen Film- und Kinostatistik mitteilte. Die Eintritte gingen in der deutschsprachigen Schweiz um 62 Prozent und in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz um rund 70 Prozent zurück.

Vor allem verzeichneten die Kinos deutlich weniger Filmstarts: Mit 283 Filmen seien im vergangenen Jahr rund 43 Prozent weniger neue Werke gestartet. Den grössten Rückgang gab es bei den zugkräftigen Filmen aus den USA, die um 56 Prozent auf 56 Filme abnahmen. Weniger stark waren die Rückgänge der Schweizer Produktionen (-28 Prozent). Die Schweizer Filme erreichten denn auch einen Rekordmarktanteil von 14 Prozent. Mit 320'000 Eintritten schnitt der Film «Platzspitzbaby» besonders stark ab.

Trotz dieser einschneidenden Rückgängen ging die Anzahl der Kinos und Kinosäle gemäss BFS nur leicht zurück. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 263 Kinos mit 601 Sälen aktiv. Das sind 6 Kinos respektive 4 Säle weniger als im Vorjahr. Allerdings konnten sie mit rund 315'000 Vorstellungen nur halb so viele veranstalten wie im Jahr davor.