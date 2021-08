Fifa-Affäre Ex-Sonderermittler Stefan Keller wirft dem Bundesstrafgericht Parteilichkeit vor Der zurückgetretene Fifa-Sonderermittler Stefan Keller erhebt schwere Vorwürfe gegen das Bundesstrafgericht und die Bundesanwaltschaft. Er sei gezielt kaltgestellt worden, so Keller.

Nach seinem Rücktritt teilt Stefan Keller gegen das Bundesstrafgericht und die Bundesanwaltschaft heftig aus. (Archivbild) Keystone

Stefan Keller war im Mai als ausserordentlicher Bundesanwalt zurückgetreten. Dies nachdem ihn die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts gegenüber Fifa-Präsident Gianni Infantino für befangen erklärt hatte.

Nun erhebt Keller im Interview mit der NZZ schwere Vorwürfe. Zwei von drei Mitgliedern des Richterkollegiums in Bellinzona gehörten der Zürcher SVP und damit der gleichen Partei an wie Infantinos Verteidiger. Da seine Untersuchungen auch das Gericht in Bellinzona betroffen hätten, habe ein Interesse bestanden, ihn kaltzustellen, so Keller.

«Die Behinderung hatte wohl System»

Auch die Bundesanwaltschaft wird von Ex-Sonderermittler Stefan Keller scharf kritisiert. So habe ihm diese angeforderte Akten vorenthalten. «Die Behinderung hatte wohl System», sagt Keller in dem am Montag publizierten Interview weiter. Offenbar sei die Bundesanwaltschaft nicht bereit, die vergangenen Jahre aufzuarbeiten.

Hintergrund der Fifa-Affäre sind nicht protokollierte Treffen zwischen Gianni Infantino und dem ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber. Dieser ermittelte wegen Korruption im Weltfussball. Stefan Keller sollte als direkt vom Parlament eingesetzter, ausserordentlicher Bundesanwalt klären, ob sich der Ex-Bundesanwalt strafbar gemacht hatte. Gleichzeitig führte Keller gegen Infantino ein Verfahren wegen Anstiftung zu Amtsmissbrauch, Amtsgeheimnisverletzung und Begünstigung. Gegen Lauber, Infantino und weitere Personen waren mehrere Strafanzeigen gestellt worden.

«Misstrauen in die Unparteilichkeit»

Am 5. Mai verbot die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts in Bellinzona Stefan Keller weiter zu ermitteln. Dies weil er befangen sei. Begründet wurde dies damit, dass der Sonderermittler Verfahrensinterna veröffentlicht habe, was Anlass zu «Misstrauen in die Unparteilichkeit» gegeben habe. Kellers Nachfolge ist noch nicht geklärt, es gibt nur wenige Interessenten. Bis dahin liegen die Verfahrensakten bei dem von der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft (AB-BA) eingesetzten ausserordentlichen Staatsanwalt Ulrich Weder.

Bereits in seinem Rücktrittsschreiben an das Parlament hatte Stefan Keller den Entscheid des Bundesstrafgerichts kritisiert. Er sehe sich aufgrund der Besetzung des Bundesstrafgerichts ausserstande, seine Ermittlungen fortzusetzen, schrieb er damals in einer Mitteilung. Nun präzisiert Keller, der hauptamtlich in einem 65-Prozent-Pensum als Präsident am Ober- und Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden arbeitet, seine damalige Pauschalkritik.