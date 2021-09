Feriendestination Parmelin will Tourismus mit 60 Millionen wieder fit machen Mit 60 Millionen Franken soll die Tourismusbranche unterstützt werden. Dabei will der Bundesrat besonders die ausländischen Gäste wieder in die Schweiz locken.

Gerade in vielen Städten, wie hier in Luzern, fehlen die ausländischen Touristen immer noch. Keystone

Von einem «Recovery-Programm» und von «Wiederbelebung» spricht das Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) in einer Mitteilung. Der angesprochenen Patient, der da auf dem Krankenbett liegt, ist die Tourismusbranche. Diese sei «besonders stark» von der Pandemie getroffen, schreibt das Departement von Bundespräsident Guy Parmelin. Und präsentiert auch gleich eine neue Infusion, mit der es die Branche aufpäppeln will.

Dabei sind drei Massnahmen vorgesehen. So soll Schweiz Tourismus zusätzlich 30 Millionen Franken erhalten, dies «für die Nachfrageförderung über Schweiz Tourismus für die Jahre 2022 und 2023». Mit den Mitteln sollen in «erster Linie ausländische Gäste zurückgewonnen, die nachhaltige Tourismusentwicklung gestärkt, der Städte- und Geschäftstourismus wiederbelebt und die Tourismuspartner entlastet werden». Satte zwei Drittel der gesprochenen Gelder fliessen in Marketingaktivitäten.

Bundesrat spricht 60 Millionen Franken für die Tourismus-Branche. CH Media Video Unit

Gestärkt aus der Krise kommen

Durch 20 Millionen Franken soll der Bundesanteil bei Innotour-Projekten für den Zeitraum 2023 bis 2026 von maximal 50 Prozent auf neu maximal 70 Prozent erhöht werden. Dadurch würden die Innovationskosten im Tourismussektor sinken, schreibt das WBF. Ebenso könne sich die Branche so etwa die Innovationsfähigkeiten erhalten und sei in der Lage Kooperationen einzugehen. Als dritte Massnahme sind weitere zehn Millionen Franken für die Projektförderung über die Neue Regionalpolitik (NRP) vorgesehen.

Von all diesen Massnahmen soll die touristische Erholung «gezielt begleitet und unterstützt werden». Schlussendlich solle der «Schweizer Tourismus insgesamt gestärkt aus der Krise hervorgehen». Besonders darben müssten im Moment der «Städte- und Geschäftstourismus sowie auf stark international ausgerichtete Destinationen». Weiter arbeitet der Bund an einer Erneuerung der Tourismusstrategie, die bis Ende Jahr verabschiedet werden soll. (mg)