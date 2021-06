Ferien Estland steht nicht mehr auf der BAG-Risikoliste Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) passt die Liste der Risikoländer erneut an – allerdings nur leicht: Nicht mehr auf der Liste ist Estland. Schon bald sollen nur noch Einreiseregeln gelten für Länder mit einer besorgniserregenden Virusvariante.

Tallinn in Estland kann wieder ohne Quarantäne bei der Rückreise besucht werden. Keystone

Die Liste der Risikoländer wird kürzer. Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch in der amtlichen Sammlung schreibt, steht ab Donnerstag Estland nicht mehr auf der Liste. Einreisende aus dem baltischen Staat müssen nicht mehr in Quarantäne. Weiterhin auf der Liste sind:

Ägypten

Andorra

Argentinien

Bahrain

Belgien

Cabo Verde

Chile

Costa Rica

Frankreich: Region Centre-Val de Loire, Region Hauts-de-France, Region Île-de-France, Region Normandie, Region Pays de la Loire

Georgien

Kolumbien

Kuwait

Lettland

Litauen

Malediven

Mexiko

Mongolei

Niederlande

Paraguay

Schweden

Seychellen

Slowenien

Tansania

Uruguay

Als Staaten mit einer besorgniserregenden Variante gelten

Brasilien

Indien

Kanada

Nepal

Südafrika

Vereinigtes Königreich

Wer aus einem dieser Staaten oder Gebiete in die Schweiz einreist, muss unter anderem in Quarantäne. Für vollständig geimpfte oder genesene Personen gilt dies aber nicht mehr.

Bald schon soll mit der langen Quarantäneliste Schluss sein. Der Bundesrat will künftig nur noch bei Ländern mit einer besorgniserregenden Virusvariante strenge Einreiseregeln aufrechterhalten. Der Vorschlag befindet sich aktuell in der Konsultation. (abi/mg)