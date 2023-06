Erneut stürzen Felsbrocken ins Tal

Am Sonntagmittag stürzten in Brienz erneut Felsbrocken ins Tal. Kurz vorher hatte die Gemeinde Albula noch davor gewarnt, ins Sperrgebiet zu gehen, es herrsche Lebensgefahr. Die Gemeinde hat auch vorsorglich einen Wanderweg gesperrt. Er könnte nicht mehr abgesucht werden, wenn kurzfristig die Phase Blau eingeleitet werden müsse. Die Phase Blau will der Gemeindeführungsstab unmittelbar vor einem Abbrechen des Berges verfügen.

In diesem Fall würden die beiden westlichsten Gebäude von Surava evakuiert. Zudem würde die Landwasserstrasse und die Albula-Linie der Rhätischen Bahn entlang der Albula gesperrt. Betroffen wäre auch die Passstrasse Tiefencastel-Lenzerheide zwischen Tiefencastel und Vazerol.