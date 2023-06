Am Mittwoch darf die Bevölkerung kurz ins Dorf zurück

Bereits mehrere Mal wurden angesetzte Zeitfenster für einen Kurzzugang zum Dorf wieder verschoben. Nun soll es für die Bevölkerung von Brienz am Mittwoch so weit sein. Wie die Gemeinde am Dienstag schreibt, soll es damit erstmals seit der Evakuierung am 12. Mai wieder möglich sein, das Dorf «für eine kurze Zeit» zu betreten.

Um 10 und 13 Uhr sind jeweils Zeitfenster à 90 Minuten eingeplant. Maximal dürfen sich jeweils 30 Personen im abgesperrten Dorf aufhalten. «Der Besuch dient Ihnen unter anderem dazu, wichtige Dinge aus den Häusern zu holen, die Sie für Ihren Alltag benötigen», schreibt die Gemeinde. Zutrittsberechtigt seien «maximal zwei Personen pro Haushalt.»

Ganz sicher ist auch diese Rückkehr aber noch nicht. Der Besuch sei nur möglich, wenn die Gefahrenlage das am Mittwochmorgen zulasse. Derzeit sähe es aber so, als würden die «Indikatoren für die unmittelbare Gefahr eines Ereignisses» einen Besuch zulassen. (mg)