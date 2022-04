Feiertage Über Ostern ins Tessin: SBB will mit zusätzlichem Angebot Überlastung vermeiden Um den Oster-Andrang zu meistern, bietet die SBB Extrazüge ins Tessin an und stockt die Plätze bestehender Verbindungen auf. Dennoch rät sie, Sitz- und Veloplätze rechtzeitig zu reservieren.

Die SBB will verhindern, dass die Züge ins Tessin über Ostern überlastet werden. (Symbolbild) Keystone

Viele Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer zieht es an Ostern ins Tessin. Auch die SBB erwartet kommende Woche ab Donnerstag ein sehr hohes Passagieraufkommen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Damit die einzelnen Züge nicht überlastet werden, baut sie das Zugangebot deutlich aus. So fahren an den Ostertagen insgesamt 24 Extrazüge von der Deutschschweiz ins Tessin und zurück.

Bei diversen Regelverbindungen hängen die Bundesbahnen zudem zusätzliche Wagen oder Zugeinheiten an. Insgesamt sollen so 31'000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung stehen. Trotz all der Massnahmen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen oder im Störungsfall zu hohen Frequenzen auf einzelnen Zügen kommt.

Die SBB rät Reisenden, ihre Zugfahrt frühzeitig zu planen und Sitzplätze zu reservieren. Für Velos gilt auf sämtlichen Zügen durch den Gotthard-Basistunnel eine Reservationspflicht. Weil auch die Veloplätze sehr begehrt seien, empfiehlt die Bahnbetreiberin neben der Reservation, das Velo als Gepäckstück am Bahnhof aufgeben oder am Zielort eines zu mieten. (agl)