Fast schon wie Mamis Mehr als zuerst gedacht: 70 Prozent der Papis machen Vaterschaftsurlaub Nachdem erste Schätzungen von weit tieferen Werten ausgingen, steht nun fest: Im ersten Quartal nach der Einführung haben rund 70 Prozent der Papis in der Schweiz einen Vaterschaftsurlaub bezogen.

Knapp 70 Prozent der Papis bezogen im ersten Quartal nach der Einführung einen Vaterschaftsurlaub. Erste Schätzungen fielen tiefer aus. (Symbolbild) Keystone

Seit vergangenem Jahr können Väter in den ersten sechs Monaten nach der Geburt eines Kindes maximal zehn Arbeitstage respektive zwei Wochen Vaterschaftsurlaub beziehen. Im ersten Quartal 2021 haben von dieser Möglichkeit rund 70 Prozent der Neo-Papis Gebrauch gemacht, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) in einer am Donnerstag publizierten Auswertung schreibt. Das sind damit annähernd so hohe Werte wie beim Mutterschaftsurlaub – den Mütter allerdings gleich im Anschluss an die Geburt beziehen müssen.

Noch im Frühling versetzten erste Schätzungen aus Zürich Befürworter wie Gegner des Vaterschaftsurlaubs in Aufruhr. Dies, weil dort im ersten Jahr bis dahin nur die Hälfte der Papis einen Urlaub beantragt hatten. Während Gegner sich darin bestätigt sahen, der Vaterschaftsurlaub sei überflüssig, fürchteten Befürworter des Anliegens, Arbeitgeber würden Druck auf ihre Mitarbeiter ausüben, auf die neue Möglichkeit zu verzichten.

Zwei Drittel beziehen Papizeit am Stück

Doch all diese Befürchtungen scheinen unbegründet. Laut ersten, nun verlässlichen Zahlen des BSV von Ende vergangenem Mai, haben im ersten Quartal 2021 nämlich 69 Prozent der Papis einen Vaterschaftsurlaub bezogen. 36 Prozent der Väter bezogen die zehn Urlaubstage dabei nicht am Stück, sondern entscheiden sich für einen wochen- oder tageweisen Bezug. Um definitive Aussagen über den Bezug des Vaterschaftsurlaubs zu erhalten, dauert es laut BSV nämlich mindestens 15 Monate. Dies, weil die freien Arbeitstage im ersten halben Jahr nach einer Niederkunft bezogen werden können. Und weil die darauffolgende Administration inklusive die Auszahlung der Gelder ebenfalls Zeit benötige.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen weist allerdings darauf hin, dass auch die nun vorliegende erste Auswertung noch keinen definitiven Schluss über die generelle Nachfrage für den Vaterschaftsurlaub zulasse. Dies werde erst in ein paar Jahren möglich sein. Zum Vergleich: Laut BSV dauert es beim Mutterschaftsurlaub etwa 9 Monate, bis klar ist, wie stark dieser jeweils bezogen wird. Und im fraglichen Zeitraum haben 77 Prozent der Frauen einen Mutterschaftsurlaub bezogen.

Trotz der im Vergleich zu ersten Schätzungen deutlich höheren Akzeptanz des Vaterschaftsurlaubs fordert Travailsuisse Nachbesserungen beim Kündigungsschutz und in Gesamtarbeitsverträgen. Dass umgekehrt betrachtet 31 Prozent der Papis ihren Vaterschaftsurlaub nicht beziehen, sei ungenügend. Der Arbeitnehmerdachverband hatte das Thema mit einer Volksinitiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaubs in die Debatte eingebracht – diese dann zu Gunsten von zwei Wochen zurückgezogen.