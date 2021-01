Fallzahlen Coronavirus: BAG meldet am Mittwoch 2222 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat am Mittwoch 2222 neue Fälle und 58 neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion registriert. Dazu kommen 85 neue Spitaleinweisungen.

In den letzten 24 Stunden wurden in der Schweiz 2222 neue Ansteckungen registriert. Keystone

(abi) Die Fallzahlen stagnieren: Nachdem am Dienstag 1884 Fälle gemeldet wurden, sind es nun am Mittwoch 2222, wie die neusten Zahlen des BAG zeigen. Am Mittwoch vor einer Woche waren noch 2727 Ansteckungen gemeldet worden. Seit Dienstag meldet das BAG zudem 27'207 weitere Coronatests. Die Positivitätsrate beträgt damit am Mittwoch bei knapp 8,2 Prozent.

Weiter meldet das BAG für die letzten 24 Stunden 85 neue Einweisungen in ein Spital und 58 neue Todesfälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle auf 8545. Die Zahlen sind rückläufig: Am letzten Mittwoch wurden 137 Hospitalisierungen und 70 Todesfälle gemeldet. Die Zahlen zu den Hospitalisationen sind laut dem BAG aufgrund von Meldelücken und Meldeverzug jedoch mit Vorsicht zu interpretieren.

Noch immer hoch ist hingegen die Reproduktionszahl (R). Sie gibt an, wie viele Personen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Per 15. Januar betrug der R-Wert 0,94. Er bildet die Infektionslage für die Schweiz von vor 10 bis 13 Tagen ab.