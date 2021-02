Fallzahlen Coronavirus: BAG meldet am Freitag 1584 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Freitag 1584 neue Ansteckungen registriert. Zudem wurden 32 neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion gemeldet.

Das Bundesamt für Gesundheit meldet am Freitag 1584 neue Coronafälle. (Symbolbild) Keystone

(dpo) 1584 Neuansteckungen mit dem Coronavirus meldet das BAG am Freitag für die Schweiz und Liechtenstein. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1765 Fälle. Am gleichen Tag in der Vorwoche waren noch 1916 Ansteckungen gemeldet worden. Seit Donnerstag meldet das BAG ausserdem 31'916 weitere Coronatests. Die Positivitätsrate beträgt somit 4,96 Prozent.

Weiter meldet das BAG für die letzten 24 Stunden 88 neue Einweisungen in ein Spital und 32 zusätzliche Todesfälle. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion steigt seit Ausbruch der Krankheit damit auf 8'868. Am letzten Freitag wurden 110 Hospitalisierungen und 50 Todesfälle gemeldet. Allerdings sind die Zahlen zu den Hospitalisationen laut dem BAG aufgrund von Meldelücken und Meldeverzug mit Vorsicht zu interpretieren.

Die Reproduktionszahl (R) bleibt weiterhin hoch. Diese gibt an, wie viele Personen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Per 26. Januar betrug der sogenannte R-Wert 0,88. Er bildet jeweils die Infektionslage für die Schweiz von vor 10 bis 13 Tagen ab.