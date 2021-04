Fallzahlen BAG meldet übers Wochenende 5313 Ansteckungen mit dem Coronavirus Seit Freitag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 5313 neue Coronafälle gemeldet worden. 132 Menschen mussten ins Spital gebracht werden und 16 verstarben an dem Virus.

Selbsttests sollen helfen, die dritte Infektionswelle zu dämpfen. Keystone

(rwa) In den vergangenen drei Tagen haben sich in der Schweiz 5313 Personen mit dem Coronavirus angesteckt, wie das BAG am Montag mitteilte. Im Schnitt sind dies 1771 Fälle pro Tag. Am Wochenende zuvor waren es 1635 Fälle pro Tag. Insgesamt wurden 70'617 Tests durchgeführt. Die Positivitätsrate liegt damit bei 7,5 Prozent.

Wie das BAG weiter mitteilte, mussten seit Freitag 132 Personen ins Spital gebracht werden und 16 Menschen starben an den Folgen der Viruserkrankung. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 9971 an.

Belegung auf Intensivstationen steigt

Stabil geblieben ist die Belegung auf Intensivstationen. Vor einer Woche haben Covid-19-Patienten 27,1 Prozent der Kapazitäten auf Intensivstationen beansprucht, nun sind es 27,3 Prozent. Gesamthaft sind die Intensivstationen zu 70,7 Prozent ausgelastet.

Die Reproduktionszahl (R) per 16. April bezifferte das BAG am Montag auf 1,04. Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl wird im Nachhinein geschätzt und bildet immer die Infektionslage von vor 10 bis 13 Tagen ab.