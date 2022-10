«Fairness-Initiativen» Neuer Anlauf: Mitte will mit zwei neuen Initiativen Heiratsstrafe abschaffen Faire Renten und Steuern für Ehepaare: Die Mitte hat am Dienstag zwei nationale Volksinitiativen lanciert, um die «Diskriminierung der Ehe» abzuschaffen. Es ist bereits der zweite Versuch der Partei.

Nachdem es 2016 an der Urne knapp nicht reichte, setzt sich Mitte-Partei mit zwei Volksinitiativen erneut für Ehepaare ein. (Archivbild) Keystone

Vor einem Jahr hatten die Delegierten der Mitte beschlossen, mit zwei Initiativen die Heiratsstrafe zu bodigen. Am Dienstag machte die Partei vor den Medien nun Nägel mit Köpfen und lancierte die Volksinitiativen. Diese haben das Ziel, «die Diskriminierung der Ehe endlich abzuschaffen», wie der Solothurner Mitte-Ständerat Pirmin Bischof gemäss Redetext sagte. Konkret geht es um die Volksinitiativen «Ja zu fairen AHV-Renten für Ehepaare» und «Ja zu fairen Bundessteuern für Ehepaare».

Die beiden Volksinitiativen wurden bereits am 27. September im Bundesblatt veröffentlicht. Die Initianten haben nun jeweils 18 Monate Zeit, um die nötigen 100'000 gültigen Unterschriften zu sammeln.

Keine Begrenzung mehr bei AHV-Renten

Mit der Initiative bezüglich AHV-Renten will die Partei verhindern, dass Ehepaare im Vergleich zu anderen Lebensformen durch eine Kürzung benachteiligt werden. «Die bisher geltende Begrenzung auf 150 Prozent für Ehepaare soll vollständig aufgehoben werden», sagte die Aargauer Nationalrätin Marianne Binder-Keller.

Denn während Konkubinatspaare mit zwei getrennten AHV-Renten bis zu 200 Prozent des Höchstbetrags einer AHV-Rente bekommen, erhalten Ehepaare maximal 150 Prozent – «auch wenn beide Ehepartner während des ganzen Erwerbslebens voll einbezahlt haben», sagte Binder-Keller. «Heute gibt es sogar Paare, die sich im Alter scheiden lassen, oder nicht mehr heiraten, weil sie so finanziell besser dastehen.»

Der bessere Steuersatz zählt

Bei der zweiten Initiative geht es um die Bundessteuer, «bei der verheiratete Paare seit jeher steuerlich diskriminiert» werden, wie Nationalrat Sidney Kamerzin (VS) sagte. Denn deren Einkommen würden systematisch zusammengerechnet – und sie fielen damit in eine höhere Steuerklasse als unverheiratete Paare mit dem gleichen Einkommen. Laut Kamerzin sind von dieser «steuerlichen Diskriminierung» etwa 450'000 Ehepaare mit zwei Einkommen und 250'000 Rentnerpaare betroffen.

«Wir wollen, dass alle Paare, ob verheiratet oder nicht, gleich behandelt werden», sagte der Walliser Nationalrat. Künftig sollen die Steuerverwaltungen daher bei Verheirateten zwei Berechnungen vornehmen: einmal auf der Grundlage einer gemeinsamen Steuererklärung und einmal auf derjenigen der Tarife für Nichtverheiratete. Schliesslich solle der «vorteilhaftere» Steuersatz berücksichtigt werden.

Neuer Anlauf nach knappem Volks-Nein

«Unser Vorschlag kommt – ganz im Gegensatz zur Individualbesteuerung – ohne massiven Eingriff in das Steuersystem aus», sagte die Luzerner Kantonsrätin Karin Stadelmann. Der Grundsatz der gemeinschaftlichen Besteuerung von verheirateten Paaren bleibe bestehen. Sie pochte jedoch auf die Fairness und Gleichbehandlung, damit alle heiraten können, «die das möchten, ohne steuerliche Nachteile befürchten zu müssen».

Die Mitte-Partei kämpft schon seit langem gegen die Heiratsstrafe. Erst 2016 lehnte das Stimmvolk eine damalige CVP-Initiative zu deren Abschaffung knapp ab. Zwar erklärte das Bundesgericht die Abstimmung nachträglich für ungültig, weil der Bundesrat im Abstimmungskampf mit falschen Zahlen argumentiert hatte. Die Partei verzichtete jedoch auf eine Abstimmungswiederholung und kündigte einen neuen Anlauf an. Denn einer der Gründe für das knappe Volks-Nein war der Ehebegriff, den die Partei in der damaligen Initiative vorgesehen hatte. Dieser schloss gleichgeschlechtliche Paare aus, was zu heftiger Kritik führte.

Allerdings ist die Mitte mit ihrem Anliegen inzwischen nicht mehr alleine: Die FDP Frauen haben im September ihre «Steuergerechtigkeitsinitiative» eingereicht. Künftig soll es bei der Besteuerung egal sein, ob jemand alleinstehend, liiert, in eingetragener Partnerschaft, verheiratet, getrennt oder geschieden ist.