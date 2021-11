Facebook, Youtube und Co. Gegen Hassreden und Fake-News: Bund will Regeln für Onlineplattformen Der Bundesrat will die Bevölkerung vor Hassreden und Falschinformationen im Internet schützen. Ein Papier soll aufzeigen, ob und wie Kommunikationsplattformen reguliert werden könnten.

Der Bundesrat will eine Diskussion zur Regulierung von Kommunikationsplattformen wie Facebook anstossen. (Symbolbild) Keystone

In der Schweiz gibt es bislang keine Pläne, für Betreiber von Kommunikationsplattformen Regeln zu Hassreden, Falschinformationen, Intransparenz und Nutzerrechte zu erlassen – im Gegensatz zu Europa und den USA.

Allerdings zeigen Studien, dass die Bevölkerung einen «Anspruch auf einen effektiven Schutz vor illegaler Hassreden und Desinformation» hat, wie das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) am Mittwoch mitteilte. Auch müssten die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer gegenüber den Plattformen besser geschützt werden. Sie können sich beispielsweise gegen Löschentscheide fast nicht wehren. Und sie erkennen nicht, weshalb sie welche Inhalte zu sehen bekommen.

Bundesrat will eine breite Diskussion

Der Bundesrat will deshalb eine breite Diskussion zur Regulierung von Kommunikationsplattformen anstossen. Er hat am Mittwoch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) damit beauftragt, ihm bis Ende 2022 in einem Aussprachepapier aufzuzeigen, ob und wie Kommunikationsplattformen reguliert werden könnten. Dazu zählen etwa Suchmaschinen wie Google, soziale Netzwerke wie Facebook oder Multimedia-Plattformen wie Youtube.

Diese werden für die Meinungsbildung der Bevölkerung immer wichtiger. Gleichzeitig gelten für sie im Unterschied zu traditionellen Medien keine journalistischen Standards. Sie sind etwa nicht zur Wahrhaftigkeit ihrer Inhalte verpflichtet. Allerdings sieht der Bundesrat in den neuen Plattformen auch eine «weitergehende Demokratisierung der öffentlichen Kommunikation», da man sich einfacher direkt am öffentlichen Diskurs beteiligen kann. Das wiederum schafft die Möglichkeit, illegale und schädliche Inhalte einfach zu verbreiten.

Für den Bundesrat ist daher klar: Die Notwendigkeit, die Bevölkerung vor Hassreden und Desinformation im Internet zu schützen, braucht auch in der Schweiz eine breite Diskussion. (abi)