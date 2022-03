F-35 Tamedia-Umfrage: Schlechte Chancen für Kampfjetinitiative 60 Prozent der Stimmberechtigten lehnen laut einer Umfrage die Kampfjetinitiative ab. Selbst bei der SP ist die Hälfte dagegen. Einzig die Grünen stellen sich hinter das Volksbegehren.

Die Initiative gegen den Kauf der F-35 hat angesichts des Krieges in der Ukraine derzeit schlechte Karten. (Archiv) Keystone

Die Kampfjetinitiative, mit der die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) zusammen mit SP und Grünen den Kauf der amerikanischen F-35 verhindern will, stösst in der Bevölkerung auf wenig Zustimmung. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag publizierte Umfrage von Tamedia und 20 Minuten. Demnach sind derzeit 60 Prozent gegen die Initiative, lediglich 35 Prozent unterstützen sie. Am stärksten ist die Ablehnung bei den Wählerinnen und Wählern der FDP: 74 Prozent sind gegen die Initiative. Bei jenen der Mitte sind es 73 Prozent.

Punkten kann die Initiative unter den bürgerlichen Wählern am ehesten bei den Unterstützern der SVP. Hier sind 27 Prozent für die Initiative, 67 Prozent dagegen. Gemäss der Umfrage ist die Unterstützung aber auch im linken Lager schwach. Bei der SP etwa erreicht die Zustimmung nur 50 Prozent. Unter der Wählerschaft der Grünen findet die Initiative mit 56 Prozent zwar eine Mehrheit, mit 36 Prozent sind aber mehr als ein Drittel dezidiert gegen die Initiative.

Bürgerliche Politiker und Bundesrätin Viola Amherd hatten die Initianten letzte Woche aufgefordert, die Unterschriftensammlung wegen des Kriegsausbruchs abzubrechen, was vom Initiativkomitee jedoch abgelehnt wird. Die Kampfjets brächten der Schweiz auch in der jetzigen Lage keine zusätzliche Sicherheit, so ihre Antwort.

Die Umfrage von Tamedia und 20 Minuten wurde im Kontext des Krieges in der Ukraine durchgeführt. Gefragt wurde auch, ob die Schweiz nun aufrüsten solle. 45 Prozent der Befragten befürworten dies, 41 Prozent sind der Meinung, die Schweizer Armee habe genügend Mittel, und acht Prozent möchten lieber abrüsten. Müsste sich die Schweiz gegen einen Aggressor verteidigen, würden sich 66 Prozent verpflichtet fühlen, das Land zu verteidigen. (wap)