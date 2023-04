«Extreme Gefahr» Grossbrand in Hamburg: Feuerwehr warnt vor Rauchwolke In Hamburg sind bei einem Grossbrand zwei Lagerhallen in Flammen aufgegangen. Anwohnerinnen und Anwohner sollen wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten, warnt die Feuerwehr. Die Innenstadt sei durch die Rauchwolken verdunkelt.

In Hamburg brennen am Ostersonntag mehrere Lagerhallen und dichter Rauch steigt auf. CH Media

Mehrere Lagerhallen in Hamburg stehen in Flammen. Der Brand war um 4.30 Uhr am Sonntagmorgen auf einem Autohof ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr mit. Eine Rauchwolke zieht gemäss Berichten in die Hamburger Innenstadt und verdunkle den Himmel.

Bilder: Leserreporter und Twitter

Vor Ort trete Schwefelwasserstoff aus, weshalb die Einsatzkräfte Atemschutzmasken tragen müssen. Es kommt immer wieder zu Detonationen. Sechs Löschzüge der Berufsfeuerwehr, mehrere Freiwillige Feuerwehren, das Technisches Hilfswerk und die Polizei sind vor Ort, insgesamt mehr als 200 Einsatzkräfte.

Es brennt wohl ein Gebäude in #Rothenburgsort



Die Wolke zieht aufgrund von Ostwind von Ost nach West rüber, daher ist ganz #Hamburg betroffen. pic.twitter.com/9OrDmGYO0w — Zugzwang (@MarcusWeckwerth) April 9, 2023

Extreme Gefahr wegen Rauchentwicklung

Warum das Feuer ausgebrochen ist und was sich genau in den brennenden Lagerhallen befindet, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. In einer amtlichen Warnung wurde der Brand und die Rauchentwicklung als «extreme Gefahr» eingestuft.

Anwohnende wurde aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Derzeit ist auch der Nahverkehr eingeschränkt. Die Löscharbeiten sind weiter im Gange.