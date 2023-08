Evangelisch-Reformierte Kirche Schweiz Rücktritt wegen Differenzen: Zentralschweiz fliegt bereits wieder aus nationaler Kirchenleitung Die Luzernerin Lilian Bachmann kündigt wegen Differenzen ihren Rücktritt aus dem Rat der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz an. Damit fliegt auch die Zentralschweiz wieder aus der Kirchenregierung.

Der Rat der EKS zum Start der neuen Legislatur. In der Mitte: Präsidentin Rita Famos. In blau: Lilian Bachmann, die Ende Jahr bereits wieder zurücktritt. ZVG

Erst im Januar hat Lilian Bachmann ihr Amt als Mitglied des Rates der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) angetreten. Dort steht sie seither dem Ressort «Öffentlichkeit und Werke» vor. Nun kündigt die Luzernerin bereits wieder ihren Rücktritt aus der nationalen Kirchenregierung an – und zwar auf Ende Jahr.

Wie die EKS am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, erfolgt der Rücktritt aufgrund «unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung». Dennoch dankt Bachmann darin der Kirchenleitung für die Zusammenarbeit. Umgekehrt bedankt sich auch Ratspräsidentin Rita Famos bei Bachmann für «wertvolle Impulse». Diese sollten auch in die weitere Arbeit der EKS einfliessen.

Anwältin Bachmann ist nebst dem EKS-Spitzenposten seit drei Jahren auch Präsidentin des Synodalrats der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Luzern. Mit ihrem Rücktritt wird damit auch die Zentralschweiz nach nur einem Jahr bereits wieder aus der nationalen Kirchenregierung fliegen. Davor war diese – wie auch das Tessin – nämlich 17 Jahre lang nicht in der Spitze der Reformierten vertreten gewesen.

Kann Zentralschweiz Sitz verteidigen?

Erst mit der bereits im Juni 2022 erfolgten Wahl Bachmanns in das EKS-Leitungsgremium waren die sieben Zentralschweizer Minderheitskirchen wieder in der nationalen, siebenköpfigen Kirchen-Exekutive vertreten.

Wie die EKS schreibt, soll die Nominationskommission «zeitnah» die Nachfolgesuche aufnehmen. Ziel sei eine Ersatzwahl in der Novembersynode. Will die Zentralschweiz ihren Sitz verteidigen, müssen sich Kandidatinnen oder Kandidaten also sputen.

In der EKS haben in den vergangenen Jahren gleich mehrere öffentlich ausgetragene Konflikte für Aufsehen gesorgt. Nach dem Rücktritt von Gottfried Locher wurde mit Rita Famos vor gut drei Jahren schliesslich erstmals eine Frau an deren Spitze gewählt. Zuvor war die Zürcherin bereits 2018 erfolglos gegen den Berner als Präsidentin angetreten.

Zuletzt war es bei Bachmanns Wahl zur Kampfwahl gekommen. Damals hat das Kirchenparlament bei den ordentlichen Erneuerungswahlen für die laufende, sechs Jahre dauernde Legislatur, Daniel Reuter abgewählt.