Europapolitik Neuer Plan des Bundesrates: Sozialpartner sind verhalten optimistisch Der Bundesrat stellte seine Stossrichtung für neue Verhandlungen mit der EU vor. Die Sozialpartner zeigen sich offen für die Vorschläge. Bei den Parteien fallen die Reaktionen dagegen durchzogener aus.

Die Bundesräte Guy Parmelin, Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter legten ihre Vorschläge dar, um die Verhandlungen mit der EU in Gang zu bringen. Bild: Keystone

Der Bundesrat hat vergangenen Mai die Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen mit der Europäischen Union abgebrochen. Die Positionen schienen auf beiden Seiten festgefahren. Seitdem steht der Bundesrat unter Zugzwang. Die EU erwartet konkrete Vorschläge, wie es in den bilateralen Beziehungen weiter gehen soll. Auch in der Schweiz ist der Druck aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in den letzten Monaten gestiegen.

Nun hat der Bundesrat am Freitag die Stossrichtung für neue Verhandlungen mit der EU präsentiert. Dabei sollen auch die Sozialpartner bereits früh mit ins Boot genommen werden. Sie waren bislang schon das Zünglein an der europapolitischen Waage des Bundesrates, und auch künftige Abkommen mit der EU stehen und fallen mit ihnen. Diese reagieren nun verhalten optimistisch auf die am Freitag präsentierten Vorschläge.

Die Arbeitgeber begrüssen die beabsichtigten Sondierungsgespräche mit der EU auf sektorieller Grundlage sowie den frühzeitigen Einbezug der Sozialpartner.https://t.co/8PibdOexdj — Arbeitgeberverband (@arbeitgeber_ch) February 25, 2022

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse bewertet die Stossrichtung des Bundesrates als «grundsätzlich positiv». Und beim Schweizerischen Arbeitgeberverband stösst vor allem der «sektorielle Ansatz» des Bundesrates auf Goodwill. Strittige institutionelle Fragen sollen demnach nicht mehr in einem übergeordneten Rahmenabkommen gelöst werden, sondern in den entsprechenden Binnenmarktabkommen. Damit könnten «pragmatische Lösungen in weniger kritischen Dossiers gefunden werden», heisst es in einer Stellungnahme.

Lohnschutz als rote Linie

Allerdings bleibt die Personenfreizügigkeit gemäss dem Arbeitgeberverband nach wie vor ein Knackpunkt. Trotzdem: Der Verband gibt sich allgemein zuversichtlich, dass der Plan des Bundesrates auch in der EU auf Anklang stossen dürfte.

Auf Arbeitnehmerseite zeigt man sich ebenfalls hoffnungsvoll, wenn auch in etwas gedämpfteren Tönen. Der Dachverband Travailsuisse sei etwa «offen für die Vorschläge» und bereit, konstruktiv über das künftige Verhältnis mit der EU zu sprechen.

Eine rote Linie legt die Gewerkschaft aber bereits im Voraus fest: «Der Schutz der Löhne und Arbeitsbedingungen ist nicht verhandelbar», lässt sich Thomas Bauer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travailsuisse, in einer Mitteilung zitieren.

Wenig Gegenliebe von Links-Grün und SVP

Die Reaktionen bei den Parteien fallen im Gegensatz zu den Sozialpartnern durchzogener aus. Während Die Mitte und die FDP den Fokus auf den sektoriellen Ansatz als «pragmatisch» respektive «richtig» taxieren, stossen die Pläne des Bundesrates bei Links-Grün auf wenig Gegenliebe.

Der Bundesrat bewegt sich in der #Europapolitik zu langsam und nur unilateral. Die @spschweiz skizziert einen raschen und gangbaren Weg in ihrer Roadmap.



Medienmitteilung 👉 https://t.co/Lp6EUyg3UW

Roadmap 👉 https://t.co/VGePJPMmYu pic.twitter.com/CKEIfNEdsQ — SP Schweiz (@spschweiz) February 25, 2022

Die SP kritisiert das Vorgehen als «zu langsam und zu unilateral». Eine institutionelle Klärung in jedem einzelnen Marktzugangsabkommen finden zu wollen, sei unrealistisch. Im Programm des Bundesrates würden ausserdem konkrete Anreize für die EU fehlen, etwa bei den Kohäsionszahlungen.

Ins gleiche Horn blasen die Grünen. Für die Aufrechterhaltung des bilateralen Wegs brauche es mehr als «vage Ankündigungen», lässt sich die Basler Nationalrätin Sibel Arslan in einer Mitteilung zitieren. Wie die Genossen pochen die Grünen auf ein schnelleres Tempo bei den Verhandlungen.

Von Seiten der traditionell EU-kritischen SVP kommen keine positiven Voten. Der Plan des Bundesrates sei lediglich «alter Wein in neuen Schläuchen». Statt eines übergeordneten Rahmenabkommens strebe der Bundesrat nun einfach «viele kleine institutionelle Abkommen» an.

Die anfänglichen Reaktionen auf die Stossrichtung zeigen: Trotz der positiven Grundstimmung bei den Sozialpartnern muss der Bundesrat innenpolitisch noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten.