Europapolitik «Fehler der Vergangenheit wiederholen sich»: Mitte-Präsident Pfister schiesst erneut gegen Bundesrat Zuerst müsse der Bundesrat im Inland die Reihen schliessen, dann erst mit Brüssel verhandeln: Das fordert Gerhard Pfister. Von Lösungen beim Lohnschutz und Sozialwerken sei man «meilenweit» entfernt.

«Es ist ganz alleine die Aufgabe des Bundesrats, mit Sozialpartnern und Kantonen an einen Tisch zu sitzen und eine Lösung zu finden», sagte Mitte-Präsident Pfister zur NZZ. Keystone

Der Bundesrat hätte sich im Europadossier zuerst auf die Innenpolitik konzentrieren sollen. Das sagte Mitte-Präsident Gerhard Pfister in einem am Montag publizierten Interview mit der NZZ. «Heute sind wir innenpolitisch noch meilenweit von einem Konsens entfernt», erklärte Pfister. Etwa beim Schutz der Löhne und der Sozialwerke. So könne man den Unterhändlern der EU keine glaubhaften Vorschläge präsentieren:

«Die EU muss zwangsläufig befürchten, dass eine solche Lösung in der Schweiz wieder scheitern würde.»

Die neuen Sondierungsgespräche, die der Bundesrat gleichzeitig mit der EU und den Sozialpartnern aufgenommen hat, münden in Pfisters Augen bereits wieder «in die alte Sackgasse»: Man rede über abstrakte Regeln anstatt über konkrete Probleme. «Wir sind daran, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen», lautet Pfisters Diagnose: «Ich sehe nicht, wie wir auf dieser Basis eine Lösung erzielen können, die in der Schweiz eine Mehrheit findet.»

Die Regierung müsse nun um eine Lösung ringen

Versäumnisse sieht Pfister vor allem beim Bundesrat. Die Mitglieder der Landesregierung seien «höchstpersönlich gefragt»: Es sei «ganz allein ihre Aufgabe», sich jetzt mit den Sozialpartnern sowie den Kantonen an einen Tisch zu setzen und «so lange und so hart mit ihnen ringen, bis eine tragfähige Lösung gefunden wird», sagte Pfister zur NZZ.

Dabei kritisiert Pfister – wie bereits in der Vergangenheit – eine fehlende Führungsverantwortung beim Bundesrat, der «uns in dieses Schlamassel geritten» habe. Er mache zu wenig, um die Sozialpartner in die Pflicht zu nehmen, und scheue sich davor, sich «selber ernsthaft reinzuknien». Er müsse nun die Gespräche im Inland «endlich mit der höchsten Dringlichkeit» angehen, appelliert der Mitte-Präsident.

Pfister droht Bundesratsmitgliedern mit Abwahl

Das Gremium sollte das «unangenehme Thema» nicht bis nach den Bundesratswahlen im Dezember 2023 aufzuschieben: «Die amtierenden Mitglieder würden ihre Wiederwahlchancen damit sicher nicht verbessern», so Pfisters kaum verhohlene Warnung.

Vergangene Woche hatte Pfister verschiedene Vorschläge in die aussenpolitische Kommission eingebracht, wie die Schweiz im Europadossier weitergehen soll. Dabei ging es etwa um Schutzklauseln, wie sie schon Mitte-Bundesrätin Viola Amherd im Bundesrat gefordert hatte. (aka)