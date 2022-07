Europapolitik Abtretende Seco-Chefin: Schweiz soll nicht zu lange mit Konzessionen zuwarten Obwohl es bei den Gesprächen mit der EU harzt, zeigt sich Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch zuversichtlich. Die abtretende Seco-Chefin befürchtet aber auch, dass die Schweiz zu viel Zeit verstreichen lässt, bis sie zu Konzessionen bereit sei. Flexibilität brauche es von beiden Seiten.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch leitete das Seco seit 2011. Im August tritt Helene Budliger Artieda ihre Nachfolge an. Keystone

Nach dem Scheitern des institutionelle Rahmenabkommen mit der Europäischen Union hat der Bundesrat im Februar seinen «Plan B» für das EU-Dossier vorgestellt. Die Landesregierung verfolgt demnach einen sektoriellen Ansatz: Strittige institutionelle Fragen wie die Streitschlichtung sollen im Gegensatz zum gescheiterten Rahmenabkommen in einzelnen Abkommen gelöst werden.

Derzeit führt die Schweiz Sondierungsgespräche mit der EU, aber ein Verhandlungsmandat mit Brüssel will er seiner Delegation noch nicht geben. Für seinen Kurs erntete der Bundesrat erneut Kritik von verschiedenen Seiten. Doch Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch gibt sich trotz der vertrackten Situation zuversichtlich. «Ich nehme an, es wird nach den Sondierungsgesprächen konkrete Verhandlungen geben», wie die abtretende Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) in einem Interview der NZZ am Samstag sagt. Allerdings werde dies «nicht schon heute oder morgen der Fall sein».

Schweiz soll früh genug eine Lösung anstreben

Nach der Handelsdiplomatin, die nach über elf Jahren an der Spitze des Seco zurücktritt, sollte es möglich sein, Verhandlungen mit der EU «in ein bis drei Jahren» zu einem Abschluss zu bringen. Dies, weil die Verhandlungen zu einem Stromabkommen und zu den Themen wie Lebensmittelsicherheit oder Gesundheit schon fortgeschritten seien. Gleichzeitig gibt Ineichen-Fleisch zu bedenken, dass die Schweiz nicht zu viel Zeit verstreichen lassen soll, bis sie auf die EU zugeht:

«Meine grösste Sorge ist, dass wir zu lange warten, weil wir das Gefühl haben, es gehe uns ja gut, und wir erst dann zu Konzessionen bereit sind, wenn wir stärkere wirtschaftliche Nachteile spüren.»

Die Schweiz würde damit ihre Verhandlungsposition schwächen, so die langjährige Seco-Chefin weiter. «Unter Druck ist man immer in einer schlechteren Verhandlungsposition.» Es sei deshalb im Interesse der Schweiz, frühzeitig eine Lösung anzustreben. Ineichen-Fleisch unterstreicht dabei, dass Flexibilität «von beiden Seiten» nötig sei.