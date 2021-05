Europa Aussenpolitiker: «Abbruch ist keine Option» In den nächsten Tagen wird der Bundesrat entscheiden, wie es mit dem Rahmenabkommen mit der EU weitergeht. Die aussenpolitische Kommission des Nationalrates will keinen Abbruch.

Befürchtet Nachteile auch für die Patientensicherheit: Kommissionspräsidentin Tiana Angelina Moser (GLP/ZH). Keystone

Abschluss, Abbruch oder Sistierung der Verhandlungen? Die Zeichen stehen zwar auf Abbruch, doch damit wollen sich die Aussenpolitiker des Nationalrates nicht abfinden. Ihre Kommission ist die grösste Verfechterin des Vertrages. Gestern hielt sie eine ausserordentliche Sitzung ab. Fünf Bundesräte waren eingeladen, um die Konsequenzen eines Scheiterns aufzuzeigen. Erschienen sind Bundespräsident Guy Parmelin und Aussenminister Iganzio Cassis - sowie eine Reihe Chefbeamter.

Im Vorfeld hatte die Kommission vom Bundesrat Einsicht in ein Papier verlangt, dass die Folgen des Abbruchs für die Schweiz aufzeigt. Das Papier ist jedoch als geheim klassifiziert - die aussenpolitische Kommission musste sich mit mündlichen Auskünften begnügen.

Kommissionspräsidentin Tiana Moser (GLP/ZH) sprach von neuen Erkenntnissen, etwa was das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse (MRA) anbelangt. Ohne Rahmenabkommen würde dieses Vertragswerk nicht mehr aufdatiert. Unmittelbar betroffen wäre die Medtechbranche, das hätte aber nicht nur Folgen für Firmen sondern auch für die Patientensicherheit. Die fehlende Aufdatierung könnte mittel- bis langfristig weitere Industriebereiche treffen. Gemäss Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte/BL) 20 an der Zahl.

Weitere Themen waren unter anderem auch die Folgen für die Forschung oder die Stromversorgung in der Schweiz. Für Moser ist klar, dass die strategischen Beziehungen zur EU von übergeordneter Bedeutung sind. Die Kommission forderte den Bundesrat auf, das Verhandlungsmandat anzupassen und einen Kompromiss zu suchen. «Abbruch ist keine Option», sagte Moser. (dk)