Erstes Halbjahr «Besser als erwartet»: Implenia kann operativen Gewinn verdoppeln Der Bauriese Implenia meldet für das erste Halbjahr eine Verdoppelung des operativen Gewinns (Ebit) auf 80 Millionen Franken. Überhaupt entwickle sich Geschäftsjahr «besser als erwartet».

Bislang erwartete die Implenia-Gruppe für das Gesamtjahr ein Ebit von 120 Millionen. Wie Implenia am Donnerstag in einer Ad-hoc-Mitteilung schreibt, sieht sich das Unternehmen «auf Kurs für profitables und nachhaltiges Wachstum». Das zeige sich etwa am «anhaltend erfreulichen Auftragseingang» sowie «zunehmend» an der «steigenden Profitabilität» des Unternehmens. Und weiter schreibt Implenia: «Es wird erwartet, dass alle Divisionen dieses Jahr einen verbesserten Ergebnisbeitrag leisten.»

Details zum Geschäftsverlauf der ersten sechs Monate will der in Zürich beheimatete, aber auch in Deutschland und Österreich aktive Bau- und Immobiliendienstleister allerdings erst Mitte August bekannt geben. (sat)